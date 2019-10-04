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В Татарстане более 150 населенных пунктов находятся вне зоны охвата цифрового телевидения

Республика перейдет на новый тип вещания с 14 октября

КАЗАНЬ, 4 октября. /ТАСС/. Вне зоны охвата цифрового телевидения находятся 157 населенных пунктов Татарстана, там расположены 12360 домохозяйств. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба президента республики по итогам совещания по вопросу готовности региона к переходу на цифровое эфирное телевещание.

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Татарстан входит в число регионов, которые 14 октября в четвертой волне перейдут с аналогового телевещания на цифровое.

"С основным докладом выступил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин. Он сообщил, что сегодня 157 населенных пунктов Татарстана находятся вне зоны охвата цифрового телевидения. В этих деревнях находится 12360 домохозяйств, из них на "аналоге" - 286 домохозяйств. Этим жителям необходимо подключиться к спутниковому телевидению, либо к IP TV", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, для отдельных категорий граждан в регионе действуют меры субсидирования и монтажа необходимого оборудования. Что касается зоны охвата приема цифрового телевещания, то аналоговое телевидение смотрит 22641 домохозяйство (1,5% от общего числа в Татарстане).

По словам Хайруллина, в регионе работает местный контакт-центр, специалисты которого обработали почти 8,8 тыс. звонков. Он отметил, что по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова, в министерстве начал работу оперативный штаб по готовности к переходу на цифровое телевещание.

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