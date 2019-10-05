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В Ростовской области задержали сбежавшего заключенного

В отношении должностных лиц, допустивших побег, возбудили уголовное дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 октября. /ТАСС/. Полиция и органы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) задержали заключенного, 25 августа сбежавшего из колонии в городе Новочеркасске Ростовской области. Об этом в субботу сообщил ТАСС представитель ГУ ФСИН по региону.

"Сбежавший заключенный задержан в Заветинском районе при взаимодействии с органами МВД и содействии местных жителей", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что в настоящее время проводятся следственные действия.

В августе сообщалось, что осужденный, отбывавший наказание в исправительной колонии в Новочеркасске, оставшись без должного надзора, совершил побег с территории колонии. В отношении должностных лиц исправительной колонии было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").

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