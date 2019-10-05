МИД РФ рекомендует россиянам избегать в Гонконге мест массового скопления людей

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ рекомендует россиянам не посещать места массового скопления людей в Гонконге в связи с антиправительственным митингом и возможными беспорядками. Соответствующее предупреждение распространил в субботу Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД РФ.

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"В гонконгских районах Causeway Bay, Tsim Sha Tsui и Sha Tin проходит очередной антиправительственный митинг; усилены меры безопасности. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей в связи с возможными беспорядками", - говорится в сообщении, размещенном на странице департамента в Twitter.

В пятницу вечером Гонконг вновь охватили массовые беспорядки после решения главы администрации ввести запрет на ношение масок участниками протестных акций. Радикалы блокировали дороги, учинили акты вандализма в магазинах, на правительственных объектах, станциях метро, устраивали поджоги, забрасывали стражей порядка бутылками с зажигательной смесью.

После беспорядков в субботу в городе закрыт целый ряд культурных, спортивных и развлекательных учреждений, а также многие банки, магазины и торговые центры, не работает метро.

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои выступления.