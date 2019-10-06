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Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью вице-спикера Совфеда Бушмина

Пресс-секретарь спикера Совфеда Владислав Пономаренко заявил, что для нее смерть Евгения Бушмина является тяжелой личной утратой

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью вице-спикера СФ Евгения Бушмина в возрасте 61 года, сообщил в воскресенье ТАСС пресс-секретарь спикера Владислав Пономаренко.

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"Могу подтвердить, что спикер Совета Федерации сразу же позвонила вдове и выразила соболезнования родным Евгения Викторовича. Для нее это тяжелая личная утрата", - сказал Пономаренко.

Он также сообщил, что в последние дни, когда состояние здоровья Бушмина ухудшилось, Матвиенко и другие сенаторы "постоянно были с ним на связи, навещали его".

Бушмин умер в воскресенье на 62 году жизни после продолжительной болезни. По словам главы комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко, прощание с Бушминым состоится 8 октября в ритуальном зале Центральной клинической больницы, после чего парламентарий будет похоронен, предположительно, на Троекуровском кладбище.

Теги
Бушмин, Евгений ВикторовичМатвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
Политики соболезнуют в связи со смертью сенатора Евгения Бушмина
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