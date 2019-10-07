Медведев поздравил Путина с днем рождения

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев по телефону поздравил главу государства Владимира Путина с днем рождения. Об этом рассказал пресс-секретарь премьера Олег Осипов.

"[Медведев] поздравил президента с днем рождения по телефону", - сообщил он. Осипов добавил, что глава правительства пожелал российскому лидеру "здоровья и успехов в работе на благо России".

В понедельник главе государства исполнилось 67 лет. Как ранее говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, Путин "планирует провести день рождения на природе, в кругу родных и близких".