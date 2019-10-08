Синоптики сообщили о циклоне, который принесет на Камчатку снег, дожди и сильный ветер

ТАСС, 8 октября. Синоптики прогнозируют на 9 октября приход на территорию Камчатского края нового снежного циклона. Об этом во вторник сообщили ТАСС в региональном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Циклон придет из Охотского моря, под его влияние попадет вся территория региона. 9 октября во второй половине дня ожидаются сильные дожди и сильный восточный ветер, местами - снег", - сообщил собеседник агентства.

По информации синоптиков, циклон начнет терять силу утром 10 октября. В пятницу погода прояснится, но сильный ветер, близкий к штормовому, сохранится до ночи.

Ранее на Камчатке уже бушевал мощный снежный циклон. Синоптики объявляли штормовое предупреждение на вечер 6 октября в связи с непогодой. Циклон принес на полуостров штормовой ветер близкий к ураганному, обильные осадки и девятиметровые волны в море. Главное управление МЧС по региону и его подразделения были приведены в режим повышенной готовности, жителям полуострова спасатели рекомендовали не выезжать за пределы населенных пунктов.

Ко вторнику, 7 октября, тот циклон покинул территорию края. Сейчас на Камчатке пасмурная погода, ветра нет. Температура воздуха в Петропавловске-Камчатском составляет плюс 11 градусов.