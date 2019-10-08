{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Арест российской журналистки в Иране
Обновлено 

СПЧ обратился к послу Ирана за объяснениями причин задержания Юлии Юзик

Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека также просит немедленно освободить россиянку из-под стражи на время, оставшееся для разбирательства
Глава СПЧ Михаил Федотов Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Глава СПЧ Михаил Федотов
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов направил обращение к послу Ирана в России в связи с задержанием в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик.

На эту тему
Что известно об аресте российской журналистки в Тегеране

"Михаил Федотов сегодня обратился к чрезвычайному и полномочному послу Исламской Республики Иран в РФ Мехди Санаи в связи с серьезной обеспокоенностью судьбой российской журналистки Юлии Юзик, находящейся в Исламской Республике Иран по частному приглашению", - говорится в сообщении на сайте СПЧ во вторник.

Среди выдвинутых советом "мер неотложного характера" - "немедленное освобождение Юлии Юзик из-под стражи на время, оставшееся для разбирательства, немедленное обеспечение возможности для Юлии Юзик находиться на связи с родными и близкими в Российской Федерации". Также СПЧ настаивает, чтобы было произведено "немедленное исчерпывающее и публичное объяснение со стороны Исламской Республики Иран причин задержания Юлии Юзик с указанием сроков окончания разбирательства по ее вопросу".

Кроме того, СПЧ предлагает освободить Юзик и вернуть ее в Россию в самое ближайшее время.

Теги
ИранРоссияФедотов, Михаил АлександровичАрест российской журналистки в Иране
Житель Калининградской области взыскал с Минфина 1 млн рублей за незаконное уголовное дело
Уголовное дело против истца было возбуждено весной 2009 года, а закрыто в апреле 2012-го, но мужчина узнал об этом только в прошлом году, когда сам обратился в правоохранительные органы
Читать полностью