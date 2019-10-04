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Арест российской журналистки в Иране

Что известно об аресте российской журналистки в Тегеране

Тегеран
© AP Photo/Vahid Salemi

Российская журналистка Юлия Юзик была арестована в Тегеране. Она прилетела в столицу Ирана 29 сентября по частному приглашению.

  • По прилете в аэропорт Тегерана у россиянки забрали паспорт.
  • Как уточняется, Юзик не информировала посольство РФ о своем приезде в столицу Ирана и изъятии паспорта.
  • Россиянку арестовали 2 октября в отеле Тегерана, где она остановилась, сообщил пресс-атташе посольства РФ в Иране Андрей Ганенко.
  • По словам ее матери, журналистка обвиняется в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.
  • В дипмиссии заявили, что разбираются с ситуацией.
  • Судебные слушания могут состояться уже в субботу, но "достоверных сведений на этот счет пока нет", уточнил Ганенко.
  • Выяснением обстоятельств также занимается Союз журналистов России.
  • Посла Ирана в Москве Мехди Санаи вызвали в МИД РФ для "оперативного прояснения обстоятельств произошедшего".
  • Юзик работала репортером в ростовском корпункте "Комсомольской правды" и в журнале "Русский Newsweek". С 2003 года занимается литературной работой и журналистскими расследованиями. 
  • В 2003 году выпустила книгу "Невесты Аллаха", которая переиздана в девяти зарубежных странах. Затем написала книгу "Бесланский словарь".
Теги
ИранРоссияАрест российской журналистки в Иране
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