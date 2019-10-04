Что известно об аресте российской журналистки в Тегеране

Российская журналистка Юлия Юзик была арестована в Тегеране. Она прилетела в столицу Ирана 29 сентября по частному приглашению.

По прилете в аэропорт Тегерана у россиянки забрали паспорт.

Как уточняется, Юзик не информировала посольство РФ о своем приезде в столицу Ирана и изъятии паспорта.

Россиянку арестовали 2 октября в отеле Тегерана, где она остановилась, сообщил пресс-атташе посольства РФ в Иране Андрей Ганенко.

По словам ее матери, журналистка обвиняется в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

В дипмиссии заявили, что разбираются с ситуацией.

Судебные слушания могут состояться уже в субботу, но "достоверных сведений на этот счет пока нет", уточнил Ганенко.

Выяснением обстоятельств также занимается Союз журналистов России.

Посла Ирана в Москве Мехди Санаи вызвали в МИД РФ для "оперативного прояснения обстоятельств произошедшего".

Юзик работала репортером в ростовском корпункте "Комсомольской правды" и в журнале "Русский Newsweek". С 2003 года занимается литературной работой и журналистскими расследованиями.

В 2003 году выпустила книгу "Невесты Аллаха", которая переиздана в девяти зарубежных странах. Затем написала книгу "Бесланский словарь".