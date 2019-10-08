Пекин призвал НБА учитывать мнение жителей Китая

ПЕКИН, 8 октября. /ТАСС/. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) должна учитывать мнение жителей Китая при осуществлении деятельности в этой стране. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан во вторник на брифинге прокомментировал решение Центрального телевидения Китая прекратить трансляции баскетбольных матчей НБА из-за высказываний руководства отдельных клубов в поддержку протестов в Гонконге.

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"Начинать сотрудничать с Китаем, но не понимать мнение жителей КНР, как так может быть? НБА сотрудничает с Китаем на протяжении долгого времени и точно знает, чего ожидать теперь и что необходимо сделать", - указал он.

"Намерен подчеркнуть, что необходимо уделять больше внимания реакции китайских граждан. Чтобы сотрудничать с Китаем, нужно понимать мнение его жителей. Иначе ничего не получится", - указал дипломат.

При этом он не ответил на вопрос журналистов о том, кого именно власти КНР считают ответственным за этот инцидент - руководство НБА в целом или отдельных лиц.

Причина скандала

В понедельник генеральный менеджер команды Houston Rockets Дэрил Мори опубликовал сообщение в Twitter, в котором выразил поддержку протестующим в Гонконге. После того, как твит вызвал резкую реакцию китайских пользователей Мори удалил сообщение, однако все китайские компании объявили о прекращении сотрудничества с Houston Rockets.

НБА выступила с собственным заявлением, в котором раскритиковала заявление Мори, заявив, что его сообщение "оскорбило многих друзей и поклонников лиги в Китае". При этом руководство НБА высказалось за свободу слова.

"Хотя Дэрил ясно дал понять, что его сообщение не олицетворяет собой позицию "Хьюстона" или НБА, ценности лиги поддерживают людей в свободе мысли и обмена мнениями по важным для них вопросам", - говорится в заявлении директора по коммуникациям НБА Майка Басса. С аналогичным мнением выступил комиссионер НБА Адам Сильвер в интервью агентству Kyodo. В ответ на это спортивный канал Центрального телевидения Китая CCTV Sports объявил об отмене трансляций всех матчей НБА.

Четыре месяца назад в Гонконге вспыхнули масштабные акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации отказаться от этой инициативы, манифестации продолжаются.