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Акции протеста в Гонконге

Пекин призвал НБА учитывать мнение жителей Китая

Ранее Центральное телевидение страны прекратило трансляции баскетбольных матчей ассоциации

ПЕКИН, 8 октября. /ТАСС/. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) должна учитывать мнение жителей Китая при осуществлении деятельности в этой стране. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан во вторник на брифинге прокомментировал решение Центрального телевидения Китая прекратить трансляции баскетбольных матчей НБА из-за высказываний руководства отдельных клубов в поддержку протестов в Гонконге.

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"Начинать сотрудничать с Китаем, но не понимать мнение жителей КНР, как так может быть? НБА сотрудничает с Китаем на протяжении долгого времени и точно знает, чего ожидать теперь и что необходимо сделать", - указал он.

"Намерен подчеркнуть, что необходимо уделять больше внимания реакции китайских граждан. Чтобы сотрудничать с Китаем, нужно понимать мнение его жителей. Иначе ничего не получится", - указал дипломат.

При этом он не ответил на вопрос журналистов о том, кого именно власти КНР считают ответственным за этот инцидент - руководство НБА в целом или отдельных лиц.

Причина скандала

В понедельник генеральный менеджер команды Houston Rockets Дэрил Мори опубликовал сообщение в Twitter, в котором выразил поддержку протестующим в Гонконге. После того, как твит вызвал резкую реакцию китайских пользователей Мори удалил сообщение, однако все китайские компании объявили о прекращении сотрудничества с Houston Rockets.

НБА выступила с собственным заявлением, в котором раскритиковала заявление Мори, заявив, что его сообщение "оскорбило многих друзей и поклонников лиги в Китае". При этом руководство НБА высказалось за свободу слова.

"Хотя Дэрил ясно дал понять, что его сообщение не олицетворяет собой позицию "Хьюстона" или НБА, ценности лиги поддерживают людей в свободе мысли и обмена мнениями по важным для них вопросам", - говорится в заявлении директора по коммуникациям НБА Майка Басса. С аналогичным мнением выступил комиссионер НБА Адам Сильвер в интервью агентству Kyodo. В ответ на это спортивный канал Центрального телевидения Китая CCTV Sports объявил об отмене трансляций всех матчей НБА.

Четыре месяца назад в Гонконге вспыхнули масштабные акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации отказаться от этой инициативы, манифестации продолжаются.

Теги
КитайАкции протеста в Гонконге
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