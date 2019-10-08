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"Победа" оспорит решение Мосгорсуда об отмене платной регистрации в зарубежных аэропортах

В авиакомпании подчеркнули, что намерены снижать цены на перелет

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" будет оспаривать решение Мосгорсуда об отмене платной регистрации в зарубежных аэропортах для пассажиров компании. Об этом во вторник сообщил ТАСС официальный представитель перевозчика.

"Будем оспаривать. Бесплатных услуг не бывает, бывают включенные в тариф по умолчанию для всех. Мы категорически против того, чтобы наши клиенты оплачивали услуги, которыми не пользуются", - сказал представитель "Победы".

В авиакомпании отметили, что сейчас более 90% клиентов "Победы" регистрируются бесплатно онлайн. "Кто хочет, чтобы его зарегистрировал агент в аэропорту, оплачивает эту услугу аэропорту. Почему все клиенты должны платить за услугу регистрации? Мы, напротив, хотим снижать цены на перелет", - сказал представитель перевозчика.

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