"Победа" оспорит решение Мосгорсуда об отмене платной регистрации в зарубежных аэропортах

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" будет оспаривать решение Мосгорсуда об отмене платной регистрации в зарубежных аэропортах для пассажиров компании. Об этом во вторник сообщил ТАСС официальный представитель перевозчика.

"Будем оспаривать. Бесплатных услуг не бывает, бывают включенные в тариф по умолчанию для всех. Мы категорически против того, чтобы наши клиенты оплачивали услуги, которыми не пользуются", - сказал представитель "Победы".

В авиакомпании отметили, что сейчас более 90% клиентов "Победы" регистрируются бесплатно онлайн. "Кто хочет, чтобы его зарегистрировал агент в аэропорту, оплачивает эту услугу аэропорту. Почему все клиенты должны платить за услугу регистрации? Мы, напротив, хотим снижать цены на перелет", - сказал представитель перевозчика.