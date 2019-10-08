Мосгорсуд отменил требование "Победы" о платной регистрации в зарубежных аэропортах

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд удовлетворил жалобу прокуратуры по иску об отмене платной регистрации в зарубежных аэропортах для пассажиров авиакомпании "Победа". Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

"Транспортный прокурор, не согласившись с решением суда первой инстанции, обжаловал его в Московском городском суде. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам решение суда первой инстанции отменено, заявленные требования удовлетворены в полном объеме", - сказала Короткова.

Суд установил, что введение авиакомпанией "Победа" платы за регистрацию на рейсы в зарубежных аэропортах напрямую противоречит закону. В соответствии с федеральными авиационными правилами перевозчик или обслуживающая организация обеспечивает в аэропорту в том числе регистрацию пассажиров и оформление багажа к перевозке.

После проверки прокуратура сообщила, что, согласно поступающим в прокуратуру обращениям граждан, плата за регистрацию на рейсы взимается в размере €25 и может составлять 50 и более процентов от стоимости билета, что является значительной суммой для пассажиров. В связи с этим прокуратура подала иск о признании данных требований незаконными. 26 апреля Щербинский районный суд отказал в удовлетворении иска, после чего прокурор обжаловал это решение.