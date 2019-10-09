Совфед начал заседание с минуты молчания в память о вице-спикере Бушмине

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко начала пленарное заседание верхней палаты в среду с просьбы к сенаторам почтить минутой молчания память о вице-спикере палаты Евгении Бушмине.

"Шестого октября ушел из жизни заместитель Совета Федерации Евгений Викторович Бушмин. Это огромная потеря для общества, для всех, с кем на протяжении многих лет его связывали совместная работа и искренняя дружба. Евгений Викторович принимал самое активное участие в жизни страны, четверть века отдал законотворческой деятельности, всегда проявлял безупречный профессионализм, до последнего дня был предан России. Предлагаю почтить память Евгения Викторовича Бушмина", - сказала Матвиенко.

Бушмин умер 6 октября на 62-м году жизни после продолжительной болезни. Он был похоронен во вторник на Троекуровском кладбище в Москве.

В Совете Федерации Бушмин с 2005 года представлял исполнительный орган государственной власти Ростовской области. Его полномочия должны были истечь в сентябре 2020 года.