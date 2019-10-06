Медведев выразил соболезнования в связи со смертью вице-спикера Совфеда Бушмина

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев соболезнует в связи со смертью вице-спикера Совета Федерации Евгения Бушмина. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Председатель правительства выразил соболезнования родным и близким Бушмина", - сообщили в пресс-службе.

Глава комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский назвал Бушмина прекрасным специалистом.

"Он очень мужественно боролся с болезнью, все это протекало на наших глазах. Мы очень надеялись, он что одолеет болезнь, - сказал он ТАСС. - [Бушмин] - специалист очень высокого уровня, специалист в области управления финансами, банковской деятельностью".

Рязанский, который знаком с Бушминым еще со времен работы в Госдуме, когда оба были депутатами, отметил, что парламентарий прекрасно разбирался в технологии бюджетной политики. Глава комитета СФ передал семье соболезнования.

Бушмин умер 6 октября на 62-м году жизни после продолжительной болезни. Он будет похоронен 8 октября, предположительно, на Троекуровском кладбище.