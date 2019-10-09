Верховный суд Дагестана подтвердил освобождение экс-мэра Махачкалы Мусаева по УДО

МАХАЧКАЛА, 9 октября. /ТАСС/. Верховный суд Дагестана подтвердил условно-досрочное освобождение бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева, приговоренного к четырем годам колонии. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе суда.

Ранее источник в силовых структурах республики сообщил ТАСС, что Мусаев освобожден условно-досрочно.

"Верховный суд Республики Дагестан, указав, что решение принято судом первой инстанции в соответствии с требованиями законодательства, апелляционным постановлением от 9 октября 2019 года оставил его без изменений", - сообщили в пресс-службе.

Кировский районный суд постановлением от 22 августа 2019 года частично удовлетворил ходатайство защитника Мусаева о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, заменив его штрафом в размере 280 тыс. рублей. При этом решение суда в части назначения дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности на госслужбе и в органах местного самоуправления осталось в силе. Прокуратура Республики Дагестан обжаловала постановление.

Муса Мусаев возглавил Махачкалу в июле 2015 года. В отношении него 18 января 2018 года было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при выделении земельных участков. 26 января суд отстранил Мусаева от должности мэра Махачкалы. 15 октября 2018 года его приговорили к четырем годам колонии общего режима. Также Мусаеву запрещено в течение трех лет занимать должности на гражданской и муниципальной службе.