Лауреаты Пушкинской премии посвятили награду Алексею Букалову

РИМ, 10 октября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Лауреаты Международной Пушкинской премии этого года посвятили награду журналисту-международнику, пушкинисту Алексею Букалову (1940-2018), на протяжении почти 20 лет возглавлявшему представительство ТАСС в Италии. Имена победителей - режиссера-документалиста Галины Евтушенко, поэта и переводчика Евгения Солоновича, а также слависта Эмилио Мари - были объявлены в среду на пресс-конференции.

"Я с удовольствием посвящаю Алексею Михайловичу Букалову эту премию, нашему безвременно ушедшему другу. Мы хотели бы разделить с ним эту награду, и именно его нам сегодня так не хватает в этом зале", - сказала корреспондент ТАСС Евтушенко. По случаю объявления лауреатов она представила одну из двух серий своего документального фильма "Пушкинская Италия", снятого по одноименной книге Букалова и в соавторстве с ним. Евтушенко удостоена премии, которой отмечают деятелей искусств, литераторов, исследователей за укрепление российско-итальянских связей и способствование взаимопроникновению культур, в номинации "Искусство".

Теплые слова в адрес Букалова произнес удостоенный премии в номинации "Литература" Солонович, вспомнив об их крепкой дружбе. Именно Солонович открыл российскому читателю творчество римского поэта Джоакино Белли (1791-1863). Ему также принадлежат переводы Данте, Петрарки и других итальянских поэтов. Третий лауреат - итальянец Мари - отмечен в номинации "Научные труды" за книгу "Между городским и сельским. Пейзаж и народная культура в Петербурге (1830-1917)".

Букалов, который был удостоен премии два года назад, успел войти в ее жюри. В него также входят бывший директор итальянского Института культуры в Москве Ольга Страда, профессора-русисты Стефано Гардзонио из Пизанского университета и Клаудия Скандурра из Римского университета "Ла Сапьенца", художник Наталья Царькова, кисти которой принадлежат портреты Пап Римских.

Премия, торжественная церемония вручения которой состоится в четверг в одном из залов дворца мэрии на Капотолийском холме, учреждена культурной ассоциацией "Друзья великой России" при поддержке фонда "Русский мир" и римской мэрии и вручается раз в два года. Нынешнее награждение - третье с 2015 года.