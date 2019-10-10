Юлия Юзик поблагодарила всех за помощь в возвращении на родину

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Российская журналистка Юлия Юзик, которая в четверг утром вернулась в Москву после истории с задержанием в Иране, выразила благодарность за свое освобождение всем, кто был вовлечен в этот процесс.

"То, что я здесь сегодня, - это ваша заслуга, что вы подняли шум и буквально отбили меня. Спасибо моей стране, что спасла меня", - написала Юзик на своей странице в Facebook.

Она отметила, что обвинения властей Ирана в ее адрес были очень серьезными, однако не уточнила, в чем они заключались.

Юзик была арестована 2 октября в отеле Тегерана, где она остановилась