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Минздрав: средняя зарплата врачей НИИ им. Блохина за сентябрь была более 145 тыс. рублей

Ни о каких зарплатах в 20 тыс. речи не идет, указали в министерстве

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Средняя зарплата врачей Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Блохина по результатам за сентябрь превысила 135 тыс. рублей, в Научно-исследовательском институте (НИИ) детской онкологии и гематологии - 145 тыс. рублей. Ни о каких зарплатах в 20 тыс. речи не идет, сообщила в четверг на пресс-конференции в ТАСС глава комиссии, директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елена Байбарина.

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"Последние данные, которые у меня есть за сентябрь, средняя зарплата врачей в центре целиком - 134,9 тыс. рублей, в НИИ детской онкологии - 145,4 тыс. рублей. Это за сентябрь средняя зарплата. Мы видели квиточки, где 10 тыс., 20 тыс. рублей. Мы пытались это проверить, но там нет фамилий, там непонятно за какой период. Конечно, мы с вами знаем, что после отпуска мы получаем небольшие деньги, если мы были на больничном, то мы тоже какой-то период получаем меньше", - сказала она.

Согласно данным за первое полугодие 2018 года, врачи НИИ в среднем в месяц получали 133,8 тыс. рублей, а за аналогичный период текущего года - 179,4 тыс. Медсестры и средний медицинский персонал в целом по онкоцентру им. Блохина в первое полугодие прошлого года - 73,5 тыс., в 2019 - 79 тыс. рублей соответственно.

"О зарплате 20 тыс. никто не говорит, - добавила Байбарина. - Мы готовы разбираться более детально уже не со средней заработной платой, а индивидуально с людьми".

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