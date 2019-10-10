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Пожарный надзор выявил более 400 нарушений в палаточных лагерях после трагедии в "Холдоми"

Первый замминистра просвещения России Павел Зенькович сообщил, что МЧС планирует внести поправки в правила пожарной безопасности в палаточных детских лагерях

ЯЛТА, 10 октября. /ТАСС/. Государственная инспекция РФ по пожарному надзору выявила более 400 нарушений техники безопасности в палаточных лагерях в ходе проверок, организованных после пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае. Об этом на IV Всероссийском форуме организаторов детского отдыха и оздоровления, открывшемся в четверг в "Артеке", сообщил заместитель главного государственного инспектора РФ по пожарному надзору Сергей Дмитриев.

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"По поручению правительства РФ проведено порядка 3 тыс. внеплановых проверок территорий, где осуществлялась деятельность по организации детского отдыха, в том числе детских оздоровительных лагерей палаточного типа. Такое распоряжение было выдано после событий в Хабаровском крае. В ходе проверок выявлено и установлено более 400 нарушений техники безопасности", - сказал Дмитриев.

Первый заместитель министра просвещения России Павел Зенькович в свою очередь на Всероссийском форуме организаторов детского отдыха в Крыму рассказал, что МЧС внесет поправки в правила пожарной безопасности в палаточных детских лагерях в связи с трагедией в "Холдоми". "С МЧС плотно работаем над совершенствованием рекомендаций по пожарной безопасности. К сожалению, после печально известной истории в "Холдоми" коллеги будут активно обновлять правила противопожарной безопасности палаточных лагерей, мы будем им в этом помогать. Вопрос там не в отсутствии каких-то необходимых рекомендаций, вопрос здравого смысла и алчности руководства лагеря", - сказал Зенькович. По его словам, с МЧС уже есть договоренности о составлении новых правил.

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Россия
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