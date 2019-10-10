Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Конфликт в онкоцентре имени Блохина

Минздрав не видит нарушений в освобождении Менткевича от должности в НИИ им. Блохина

Как отметили в ведомстве, это произошло из-за отсутствия сертификатов для работы

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Заместитель директора Научно-исследовательского института детской онкологии и гематологии, который является подведомственным учреждением Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина, Георгий Менткевич был освобожден от должности и.о. завотделения из-за отсутствия сертификатов для работы. Об этом в четверг на пресс-конференции в ТАСС сообщила глава комиссии, директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елена Байбарина.

На эту тему
Что происходит в НИИ детской онкологии Центра Блохина

"Георгий Людомирович занимал две должности одновременно <...>. Он был заместителем директора института детского (основная работа) и в отделении трансплантации - оно состоит из двух подразделений - он и в том, и в другом на полставки <...> в целом на ставку работал на общественных началах, не получая там зарплаты", - рассказала она. "При этом у него необходимых сертификатов для работы в одном из подразделений не было", - добавила Байбарина.

Она пояснила, что администрация центра прекратила с Менткевичем "сдельный договор о совместительстве". "Здесь нет никаких нарушений трудового законодательства", - сказала председатель комиссии Минздрава.

Ранее директор онкоцентра Иван Стилиди в интервью изданию "Известия" сообщил, что у него есть заявление от Менткевича об увольнении из онкоцентра по собственному желанию, которое он планирует подписать.

Теги
РоссияКонфликт в онкоцентре имени Блохина
Реклама на ТАСС
Нобелевская премия - 2019
Лауреатом Нобелевской премии в области литературы за 2018 год стала Ольга Токарчук
Премия присуждена "за воображение повествователя, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС