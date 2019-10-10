Минздрав не видит нарушений в освобождении Менткевича от должности в НИИ им. Блохина

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Заместитель директора Научно-исследовательского института детской онкологии и гематологии, который является подведомственным учреждением Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина, Георгий Менткевич был освобожден от должности и.о. завотделения из-за отсутствия сертификатов для работы. Об этом в четверг на пресс-конференции в ТАСС сообщила глава комиссии, директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елена Байбарина.

"Георгий Людомирович занимал две должности одновременно <...>. Он был заместителем директора института детского (основная работа) и в отделении трансплантации - оно состоит из двух подразделений - он и в том, и в другом на полставки <...> в целом на ставку работал на общественных началах, не получая там зарплаты", - рассказала она. "При этом у него необходимых сертификатов для работы в одном из подразделений не было", - добавила Байбарина.

Она пояснила, что администрация центра прекратила с Менткевичем "сдельный договор о совместительстве". "Здесь нет никаких нарушений трудового законодательства", - сказала председатель комиссии Минздрава.

Ранее директор онкоцентра Иван Стилиди в интервью изданию "Известия" сообщил, что у него есть заявление от Менткевича об увольнении из онкоцентра по собственному желанию, которое он планирует подписать.