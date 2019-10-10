РАНХиГС проверит информацию о низких зарплатах в сибирском филиале

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ внимательно следит за сложившейся ситуацией в Сибирском институте управления - филиале РАНХиГС. В ближайшее время будет проведена полноценная проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Руководство Академии внимательно следит за сложившейся ситуацией в Сибирском институте управления - филиале РАНХиГС в связи с разногласиями между администрацией и преподавателями. Они касаются действующей системы оплаты труда. Ректор держит ситуацию на контроле, и мы внимательно изучаем обе позиции. В ближайшее время в дополнение к работе переговорной комиссии филиала будет проведена полноценная проверка ситуации силами головной академии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе обратили внимание, что академия строго выполняет требования майских указов президента РФ относительно уровня оплаты труда преподавателей.

"В Сибирском институте управления он составляет в текущем году около 56 тыс. рублей в месяц, что более чем в два раза превышает среднюю величину по региону", - подчеркнули в вузе.

История вопроса

Более ста преподавателей Сибирского института управления (СИУ) - филиала РАНХиГС - поддержали обращение, направленное ректору академии из-за низких зарплат в учреждении, сообщила ТАСС председатель профсоюзного комитета работников института Галина Плясуля. Ранее было опубликовано открытое обращение, в котором работники высказали недовольство работой директора института Сергея Сверчкова из-за крайне низкой, по их мнению, стоимости преподавательского часа, а также обратили внимание на высокую нагрузку, которую вынуждены брать преподаватели, чтобы обеспечить себе приемлемый доход.

Как пояснила Плясуля, профсоюз обратился к педагогам, поскольку директор стал опровергать информацию, изложенную в обращении. В пресс-службе института ТАСС сообщили, что сейчас работает двусторонняя переговорная комиссии, представляющая интересы администрации и трудового коллектива.

Сверчков ранее сообщал ТАСС, что считает оплату работников института одной из самых высоких в Новосибирске, а нагрузку сопоставимой с другими вузами города - по его словам, в среднем они работают на 1,5 ставки. Также он отметил, что обращение составили семь человек из двусторонней переговорной комиссии, что нельзя считать мнением всего коллектива.

Об институте

Сибирский институт управления (СИУ) РАНХиГС осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих. В структуре СИУ РАНХиГС пять факультетов, 16 кафедр, аспирантура. В институте обучается около 9 тыс. студентов, из них почти 3,2 тыс. - на очной форме обучения.