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Задержанный на сутки самолет вылетел из Петербурга в Норильск

Предварительной причиной задержки назвали техническую неисправность

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Nordstar, который должен был вылететь из Санкт-Петербурга в Норильск в 22:15 мск 9 октября, отправлен из аэропорта Пулково в четверг в 22:25 мск, следует из данных онлайн-табло аэропорта. Таким образом, задержка рейса превысила 24 часа.

Как сообщала журналистам Северо-Западная транспортная прокуратура, ведомство начало проверку по данному факту, предварительная причина задержки - техническая неисправность воздушного судна. Пассажиры задержанного борта были обеспечены напитками и горячим питанием за счет авиакомпании, однако их не вовремя разместили в гостинице, уточняла прокуратура.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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