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Дело ЮКОСа

Суд США приостановил процесс по "делу ЮКОСа" до 20 мая

Бывшие акционеры компании пытаются взыскать с России $50 млрд

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Суд США приостановил до 20 мая 2020 года разбирательство по делу, в рамках которого бывшие акционеры компании ЮКОС пытаются взыскать с РФ $50 млрд. Об этом говорится в распоряжении судьи Берил Хауэлл. Документ, с которым ознакомился корреспондент ТАСС, в четверг размещен в базе данных федерального суда столичного округа Колумбия.

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"При рассмотрении совместного доклада сторон о продлении приостановки дела постановляю приостановить все процессуальные действия до 20 мая 2020 года", - говорится в решении. За это время истец и ответчик должны предоставить предложение о дальнейшем ведении дела.

Стороны параллельно ждут завершения процесса в Нидерландах. Апелляционный суд Гааги вынесет решение по "делу ЮКОСа" 18 февраля 2020 года.

Теги
СШАНидерландыРоссияДело ЮКОСа
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