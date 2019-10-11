Дипломаты России в Пакистане добиваются доступа к подозреваемым в убийстве надзирательницы

ИСЛАМАБАД, 11 октября. /корр. ТАСС Алексей Голубкин/. Генеральное консульство России в Карачи прорабатывает вопрос о повторном получении консульского доступа к подозреваемым в убийстве тюремной надзирательницы гражданкам РФ. Об этом в пятницу сообщил ТАСС генконсул Александр Хозин.

"Генеральное консульство подтвердило информацию о российском гражданстве у трех подозреваемых в убийстве надзирательницы в пакистанской тюрьме", - сказал Хозин. "Нами инициирован запрос в соответствующие районные ГУВД, - отметил он. - Всего в тюрьме в ожидании депортации в Россию содержится три женщины и их восемь несовершеннолетних детей". "В настоящий момент процедура депортации приостановлена ввиду изменения обстоятельств, связанных с убийством тюремной надзирательницы и предоставления подозреваемым обвинения в предумышленном убийстве", - сказал дипломат.

"Подозреваемые были задержаны в столице провинции Белуджистан Кветте в 2018 году при попытке пересечения пакистано-афганской границы, - отметил генконсул. - Все задержанные были без документов, удостоверяющих личность. В этой связи они были помещены в центральную тюрьму Белуджистана Гаддани до выяснения обстоятельств". "Тюремные власти вышли на генеральное консульство России и сообщили о задержании предполагаемых росгражданок, после чего консульским работникам было предоставлено разрешение посетить задержанных", - отметил он.

"В сентябре с росгражданками состоялась первая беседа сотрудников генконсульства, - сказал Хозин. - Тогда было выяснено, что задержанные пытались проникнуть из Ирана в Афганистан через территорию Пакистана, где намеревались примкнуть к действующему там крылу "Исламского государства" (запрещена в России). "В настоящее время генеральное консульство прорабатывает вопрос о повторном получении консульского доступа для прояснения во взаимодействии с местными властями обстоятельств происшествия", - добавил генконсул.