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Дело об убийстве ребенка в Саратове

Кузнецова требует ужесточить наказание за преступления против детей

Уполномоченный по правам ребенка напомнила, что ранее аппарат омбудсмена вносил предложения по этому вопросу в Государственную думу
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя жестокое убийство в Саратове девятилетней девочки, потребовала ужесточения наказания за преступления против детей.

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"Мы требуем ужесточения наказания для таких преступников", - заявила она журналистам в пятницу, напомнив, что ранее аппарат омбудсмена вносил предложения по этому вопросу в Государственную думу.

Кузнецова назвала убийство девочки "ужасающим преступлением". "Все следили за ситуацией с момента пропажи Лизы, столько людей подключилось к поискам, все надеялись. Скорбим, соболезнуем родителям, родственникам", - сказала она.

"Хотя, на мой взгляд, самое жестокое наказание не искупит детских страданий, не вернет ребенка, но, возможно, остановит следующее преступление. Я надеюсь на скорейшее принятие этих мер", - заключила Кузнецова.

Теги
РоссияКузнецова, Анна ЮрьевнаДело об убийстве ребенка в Саратове
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