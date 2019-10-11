Кузнецова требует ужесточить наказание за преступления против детей

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя жестокое убийство в Саратове девятилетней девочки, потребовала ужесточения наказания за преступления против детей.

"Мы требуем ужесточения наказания для таких преступников", - заявила она журналистам в пятницу, напомнив, что ранее аппарат омбудсмена вносил предложения по этому вопросу в Государственную думу.

Кузнецова назвала убийство девочки "ужасающим преступлением". "Все следили за ситуацией с момента пропажи Лизы, столько людей подключилось к поискам, все надеялись. Скорбим, соболезнуем родителям, родственникам", - сказала она.

"Хотя, на мой взгляд, самое жестокое наказание не искупит детских страданий, не вернет ребенка, но, возможно, остановит следующее преступление. Я надеюсь на скорейшее принятие этих мер", - заключила Кузнецова.