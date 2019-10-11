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Умер Алексей Леонов

Российские телеканалы поменяли сетку вещания в связи со смертью космонавта Леонова

Так, на Первом канале должен выйти документальный фильм "Космическая одиссея Алексея Леонова", а РЕН ТВ - фильм "Время первых"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российские телеканалы поменяли сетку вещания в связи со смертью космонавта Алексея Леонова. Дважды Герой Советского Союза умер в Москве на 86-м году жизни.

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"В связи с кончиной Алексея Леонова в сетке НТВ произошли изменения. В 00:25 (мск) в эфир выйдет документальный фильм "Наш космос". Памяти знаменитого космонавта", - сообщили ТАСС в пресс-службе НТВ.

Телеканал РЕН ТВ покажет фильм "Время первых". "РЕН ТВ меняет сетку вещания в связи со смертью советского космонавта Алексея Архиповича Леонова. В память о первом человеке, вышедшем в открытый космос, в 19:55 по Москве телеканал покажет фильм "Время первых" - сразу после выпуска "Новостей". Кино рассказывает историю о том, как герои СССР Павел Беляев и Алексей Леонов первыми в мире сделали шаг в космическую неизвестность", - сообщили ТАСС в пресс-службе канала.

Первый канал, согласно информации на его сайте, в 17:00 мск покажет документальный фильм "Космическая одиссея Алексея Леонова".

30 мая этого года Леонов отметил 85-летие. Его юбилею 29 мая посвятили выход в открытый космос члены экипажа Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин. На их скафандрах были прикреплены надписи "Леонов № 1" и "С днем рождения, Алексей Архипович". Также они вынесли за борт станции его портрет.

Леонов совершил два космических полета, налетав в общей сложности семь суток 33 минуты. Первый полет состоялся 18-19 марта 1965 года, в котором космонавт был вторым пилотом корабля "Восход-2" (командир - Павел Беляев). В ходе него 18 марта Леонов первым в мире вышел в открытый космос. В ходе второго полета 15-21 июля 1975 года как командир экипажа участвовал в первой стыковке космических кораблей разных стран - "Союза-19" (СССР) и Apollo 18 ("Аполлон-18", США). Тогда на орбите состоялась встреча и историческое рукопожатие членов двух экипажей - Алексея Леонова, Валерия Кубасова, Вэнса Бранда, Томаса Стаффорда и Дональда Слейтона.

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РоссияУмер Алексей Леонов
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