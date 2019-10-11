CNN посвятила сюжет Алексею Леонову

"Леонов не стал первым человеком на Луне, хотя надеялся на это, но в космической гонке США и СССР ему принадлежит одно из первых мест, - отмечалось в сюжете. - 18 марта 1965 года он совершил первый выход в открытый космос, проведя 12 минут за бортом космического корабля "Восход-2". Первому американцу - Эду Уайту - удалось совершить это только в июне того же года".

Напомнив об участии Алексея Леонова в программе "Союз-Аполлон" в 1975 году, телекомпания отметила, что это "был первый случай, когда советские и американские космонавты сотрудничали в космосе". "Этот полет стал предвестником международного сотрудничества в освоении космоса, которое сейчас воплотилось в Международной космической станции", - подчеркнула телекомпания CNN.

Леонов совершил два космических полета, налетав в общей сложности 7 суток 33 минуты. Первый полет состоялся 18-19 марта 1965 года, в котором космонавт был вторым пилотом корабля "Восход-2" (командир - Павел Беляев). В ходе него 18 марта Леонов первым в мире вышел в открытый космос. В ходе второго полета 15-21 июля 1975 года как командир экипажа участвовал в первой стыковке космических кораблей разных стран - "Союза-19" (СССР) и Apollo 18 ("Аполлон-18", США). Тогда на орбите состоялась встреча и историческое рукопожатие членов двух экипажей - Алексея Леонова, Валерия Кубасова, Вэнса Бранда, Томаса Стаффорда и Дональда Слейтона.