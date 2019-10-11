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В "Молодой гвардии" рассказали, почему активистам организации закрыли въезд в ЕС

Председатель координационного совета "Молодой гвардии" сообщил, что это произошло из-за их участия в акции "Бессмертный полк"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Активисты "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР), которым власти Эстонии на десять лет запретили выдачу шенгенской визы, ранее принимали участие в акции "Бессмертный полк". Об этом сообщил в пятницу журналистам председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов.

"Нашим активистам запретили на 10 лет въезд в шенгенскую зону после того, как они по приглашению жителей Таллина 9 мая приняли участие в акции "Бессмертный полк", вместе вспоминали, как наши деды плечом к плечу освобождали территорию Эстонии от фашистов", - сказал Давыдов.

По его словам, эстонские власти "приравняли участие в акции памяти к опаснейшему преступлению". "Считаем подобные поступки недостойным проявлением и неуважением к истории собственной страны. Это такое мелкое пакостничество - не позволять молодежи под такими предлогами, что они чтят подвиги предков, въезжать в страну. Также данные действия можно считать откровенным переписыванием своей истории, но это ни к чему хорошему не приведет", - подчеркнул Давыдов.

Он отметил, что молодогвардейцы в пятницу выйдут с одиночными пикетами к посольству Эстонии. "Также мы подаем заявление на проведение массового митинга, после согласования которого мы снова выйдем к стенам посольства Эстонии", - резюмировал Давыдов.

Ранее МИД России заявил, четыре члена МГЕР внесены Таллином в список лиц, которым запрещен сроком на 10 лет въезд на территорию республики. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали эти действия очередной недружественной акцией и пообещали не оставить действия эстонских властей без ответа".

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ЭстонияРоссия
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