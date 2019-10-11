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В Праге попрощаться с Карелом Готтом пришли 50 тыс. человек

Миллионы смотрят трансляцию

ПРАГА, 12 октября. /ТАСС/. Около 50 тыс. граждан пришли в пятницу до 22:00 по местному времени (23:00 мск) поклониться гробу с телом Карела Готта во дворце Жофин, расположенном на Славянском острове в центре Праги. Миллионы поклонников чешского певца наблюдают церемонию прощания в прямом эфире сетевых телеканалов. Об этом сообщило в пятницу вечером Чешское радио.

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В зал дворца Жофин граждане идут с 08:00 по местному времени (09:00 мск). Организаторы планировали завершить прощание в 22:00 (23:00 мск), но продлили его до 00:00 (01:00 мск в субботу).

Затем гроб перевезут в собор Святого Вита в Пражском граде, где в 11:00 (12:00 мск) состоится панихида, которую будет вести глава чешских католиков, кардинал Доминик Дука. Будет допущен лишь узкий круг приглашенных лиц. В субботу же пройдут похороны певца. В республике объявлен государственный траур.

Церемония прощания с Готтом проходит с государственными почестями. Они будут сопровождать и похороны маэстро. Ожидается, что в них примут участие высшие руководители Чехии, включая президента. Место, где будет погребен певец, пока держится от общественности в тайне.

Готт был удостоен многочисленных государственных наград, в том числе и в других странах. В 2020 году, как сообщил Пражский град, его заслуги перед родиной будут отмечены посмертно высшим чешским орденом - орденом Белого льва первой степени. В Праге планируют назвать именем маэстро одну из улиц или площадей.

Карел Готт умер 1 октября на 81-м году жизни. Своим учителем он называл оказавшегося в Праге после Октябрьской революции ученика Федора Шаляпина - русского оперного певца, а затем преподавателя Пражской консерватории Константина Каренина. За свою творческую карьеру Готт записал более двух тысяч песен, только в Чехии выпущено свыше 200 его альбомов, за рубежом в общей сложности продано 30 млн аудионосителей с его записями. Самым продаваемым остается альбом "Карел Готт", вышедший в СССР в 1977 году (4,5 млн экземпляров), маэстро снялся примерно в 30 художественных фильмах, главным образом комедийных и музыкальных, в более чем 20 лентах сыграл самого себя.

Теги
ЧехияГотт, Карел
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