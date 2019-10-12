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Опрос: около 60% европейских женщин столкнулись с проявлениями сексизма на работе

Из общего числа опрошенных 11% женщин признали, что как минимум один раз занимались сексом по принуждению

ПАРИЖ, 12 октября. /ТАСС/. Около 60% европейских женщин пострадали на своей работе от сексуальных домогательств или сексистских притеснений. Об этом свидетельствуют результаты опубликованного в субботу опроса общественного мнения, проведенного в пяти странах Евросоюза. Он был осуществлен социологическим институтом Ifop по заказу французского Фонда имени Жана Жореса и Европейского фонда прогрессивных исследований.

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Опросом, проведенным через интернет в апреле 2019 года, были охвачены пять групп женщин по 1 тыс. человек в каждой. Как показало исследование, 21% этих женщин подверглись на работе унижению на сексуальной почве за последние 12 месяцев, предшествовавших периоду опроса. В возрастной группе менее 30 лет показатель еще выше - 42%.

При этом в целом 11% опрошенных (в частности, 9% во Франции и 15% в Испании) признали, что как минимум один раз занимались сексом по принуждению. В отношении 46% женщин был выявлены акты сескистского поведения, в частности, грубые шутки и комментарии. В Германии этот показатель равен 56%. Из этой группы 25% женщин отметили, что такого рода инциденты происходили неоднократно.

О том, что они хотя бы раз испытывали со стороны коллег-мужчин давление с целью заставить их согласиться на секс, сообщили 9% опрошенных женщин. Подчас речь шла о приеме на работу или о предоставлении продвижения по службе в обмен на услуги сексуального характера. Еще 18% женщин сообщили, что по крайней мере один раз в их отношении имели место физические контакты со стороны мужчин, в частности, объятья и поцелуи.

Далеко не все позволявшие себе подобное поведение в отношении женщин были их начальниками - среди них было немало сотрудников того же уровня, и даже представители сервисных фирм. Исследователи также отметили, что "только очень небольшое число женщин" попытались принять эффективные меры по пресечению подобных ситуаций. Лишь 13% женщин, в отношении которых имели место прикосновения сексуального характера, и лишь 16% из тех, от кого путем давления добивались согласия на секс, обращались затем с жалобами к лицу, способному урегулировать инцидент, в частности, профсоюзному представителю.

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