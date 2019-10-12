Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минпросвещения РФ создало комиссию по расследованию смерти ребенка, приехавшего в "Артек"

Семье погибшего мальчика оказывается помощь со стороны министерства и правительства Санкт-Петербурга

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Минпросвещения РФ создало специальную комиссию по расследованию причин смерти ребенка, приехавшего из Санкт-Петербурга на отдых в Международный детский центр (МДЦ) "Артек". Ситуация находится на личном контроле министра просвещения Ольги Васильевой, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе министерства.

Старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова в субботу сообщила ТАСС, что следствием предварительно установлено, что днем 11 октября из "Артека" в ялтинскую городскую больницу №1 с предварительным диагнозом "пневмония" госпитализировали 12-летнего мальчика, прибывшего на отдых из Санкт-Петербурга. Спустя несколько часов ребенок умер. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

"Министерство просвещения и МДЦ "Артек" приносят соболезнования родным и близким ребенка. Приказом министерства создана комиссия по расследованию несчастного случая, в состав которой вошли представители министерства и "Артека". Ситуация находится на личном контроле министра просвещения РФ Ольги Васильевой", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что семье погибшего оказывается необходимая помощь со стороны правительства Санкт-Петербурга и Министерства просвещения РФ.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургВасильева, Ольга ЮрьевнаКрым
Реклама на ТАСС
Синоптики сообщили, что по всей России в ближайшие дни ожидаются температурные аномалии
На юге Западной Сибири 14 октября прогнозируют температуру выше нормы на 8-10 градусов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС