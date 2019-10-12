Дом культуры в кузбасском селе, где родился Алексей Леонов, назовут именем космонавта

КЕМЕРОВО, 12 октября. /ТАСС/. Дом культуры (ДК) в кузбасском селе Листвянка Тисульского района, где родился Алексей Леонов, реконструируют и назовут именем космонавта, сообщил в субботу в ходе визита в населенный пункт губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

"Мы должны обязательно увековечить память [Леонова]. Мы договорились совместно [с жителями], это все по их просьбам, что мы приведем этот дом культуры в порядок, вокруг ДК всю территорию, сделаем хороший капитальный ремонт. И назовем этот дом культуры именем Алексея Леонова. В нем мы сделаем отдельно музей", - сказал он, добавив, что проектирование реконструкции здания начнется в 2019 году.

Цивилев отметил, что в поселке появится и памятник космонавту, его предполагается установить на месте бывшей школы. "Также мы договорились, что остатки бывшей школы мы демонтируем, и пока все жители предварительно сказали, что памятник надо поставить в этом месте. Там поставят лавочки, освещение, чтобы было такое место отдыха у памятника", - уточнил губернатор.

Еще один памятник космонавту, как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, установят в реконструированном парке имени космонавта в Листвянке. Тематика - стыковка советского и американского космических кораблей "Союз-19" и "Аполлон" 15 июля 1975 года. Цивилев одобрил предложение от жителей, что в конкурсе на лучшие проекты памятников будут участвовать учащиеся художественной школы №14 Тисуля, которая носит имя Леонова.

О космонавте

Алексей Леонов умер 11 октября в Москве после продолжительной болезни. Прощание с ним состоится 15 октября на Мытищинском военном мемориальном кладбище.

Леонов совершил два космических полета общей продолжительностью 7 суток 33 минуты. Первый состоялся 18-19 марта 1965 года на корабле "Восход-2", тогда советский космонавт первым в мире вышел в открытый космос. Во время второго полета, который состоялся 15-21 июля 1975 года, прошла первая в истории стыковка космических кораблей разных стран - советского "Союза-19", командиром экипажа которого был Леонов, и американского "Аполлона".