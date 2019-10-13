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Минздрав: автоматическая передача мединформации для получения документов недопустима

В ведомстве отметили, что медицинская информация о человеке для получения разрешительных документов может передаваться только с персонального согласия

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Медицинская информация о человеке для получения разрешительных документов может передаваться только с персонального согласия. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения РФ.

"Минздрав России полагает, что при получении различного рода разрешительных документов автоматическое предоставление иным федеральным органам, физическим или юридическим лицам медицинской информации о человеке без его добровольного согласия является недопустимым", - подчеркнуто в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в соответствии со статьей 13 Федеральной закона "Об охране здоровья граждан в Российской Федерации" сведения об обращении человека за медицинской помощью охраняются врачебной тайной, а право человека на конфиденциальность в обстоятельствах, в которых необходимо особое доверие между врачом и пациентом для правильной постановки диагноза и назначения лечения, является "одним из фундаментальных прав в сфере охраны здоровья".

При этом законом предусмотрен закрытый перечень исключительных случаев, когда информация о состоянии здоровья человека может быть представлена без его согласия. Речь идет о случаях, когда необходимо предупредить вред окружающим, например, чтобы остановить распространение массовых заболеваний.

Проект изменений

В начале июля Минздрав зарегистрировал проект изменений в приказ, предложив ввести в обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств, и тех, кто хочет получить права, сдачу анализов на наличие психоактивных веществ в организме и пристрастие к алкоголю. Инициатива получила резонанс в федеральных СМИ 11 октября в связи с передачей документа в Минюст.

Согласно тексту проекта, проверка наличия психоактивных веществ в анализах будет проводиться в два этапа: предварительное химико-токсилогическое исследование (ХТИ), а затем подтверждающее. Предварительное ХТИ определит, есть ли в организме наркотические и психотропные вещества, при их выявлении будет подтверждающее химико-токсилогическое исследование.

В порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования также предлагается включить пункт о том, что при выявлении у водителей и кандидатов в водители симптомов заболевания или состояния, при котором противопоказано управлять транспортными средствами, их будут отправлять на медицинское обследование в специализированную медицинскую организацию. Такое обследование будет включать осмотр врачом-психиатром-наркологом, инструментальное и лабораторные исследования для определения наличия или отсутствия психических расстройств. В наиболее сложных и конфликтных ситуациях решение будет приниматься врачебной комиссией, состоящей из врача-психиатра-нарколога, врача-терапевта и врача-невролога.

В Минздраве уточнили, что приказ вступит в силу после завершения процедуры государственной регистрации в Министерстве юстиции РФ и его последующего опубликования.

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