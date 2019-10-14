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Глава Ватиканской жандармерии подал в отставку на фоне скандала о финансовых нарушениях

Ранее стало известно о новом расследовании, связанном с куплей-продажей недвижимости за рубежом

ВАТИКАН, 14 октября. /ТАСС/. Глава жандармерии Ватикана, личной службы безопасности Папы Римского, Доменико Джани подал в отставку. Об этом сообщила в понедельник служба печати Святого престола.

"Принимая отставку, Папа Франциск поблагодарил Джани за 20-летнюю службу и выразил ему благодарность за этот шаг", - говорится в сообщении.

Как Джани объяснил в интервью порталу Vatican News, а также подтвердил потом ТАСС, его решение связано с ответственностью за находящихся в подчинении ему людей. "Вышедшие новости в СМИ об отстранении от исполнения своих обязанностей сотрудников Ватикана стало ударом по достоинству этих людей", - сказал Джани. Как пояснил ТАСС Джани, эту информацию журналисты получили от кого-то из жандармов или швейцарских гвардейцев. Как указывает агентство ANSA, попадание в прессу этой информации ранее осудил сам Папа Римский.

Около двух недель назад стало известно о новом расследовании о финансовых нарушениях внутри Ватикана. Речь шла о купле-продаже недвижимости за рубежом. Под следствием оказались пятеро сотрудников, включая одного монсеньера, из государственного секретариата. Примечательно, что большую статью о новом расследовании, которое проводили судебно-следственные органы Ватикана, написал итальянский журналист Эмильяно Фиттипальди. Он уже представал перед ватиканским трибуналом в деле о незаконной утечке конфиденциальной информации папского города-государства. Однако трибунал постановил, что вне его юрисдикции судить журналиста.

Дело, прозванное в СМИ Vatileaks, началось с камердинера Папы Бенедикта XVI, который якобы украл конфиденциальные документы. Позже он был помилован понтификом. Однако остались подозрения, что камердинер действовал не самостоятельно, а в Ватикане остались "кроты".

"Я не могу вмешиваться в журналистскую работу", - сказал Джани ТАСС. Только накануне он был рядом с Папой Франциском в ходе церемонии канонизации в Ватикане, обеспечивая безопасность главы Римско-католической церкви. Джани также занимался подготовкой поездки понтифика в Таиланд и Японию, намеченную на следующий месяц.

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Ватикан
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