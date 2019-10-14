Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Умер Алексей Леонов

"Известия" в память о Леонове выпустят копию номера о первом выходе человека в космос

Исторический номер вышел 19 марта 1965 года

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Газета "Известия" во вторник в память о космонавте Алексее Леонове выпустит копию исторического номера от 19 марта 1965 года, посвященного первому выходу человека в космос. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе мультимедийного информационного центра "Известия".

На эту тему
"Посол космонавтики в мире". Каким запомнился Алексей Леонов

Первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер 11 октября в Москве на 86-м году жизни. Прощание и похороны космонавта пройдут 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище (Мытищи, Московская область).

"В этот день приложением к газете станет копия архивного выпуска газеты от 19 марта 1965 года, когда газета подробно рассказала о первом выходе человека в открытый космос. Таким образом редакция приняла решение почтить память великого космонавта, дважды Героя Советского Союза, человека, который первым в мире вышел в космическое пространство", - сказал собеседник агентства.

Дверь во Вселенную

"Дверь во Вселенную открыта" - такими словами открывается номер. Читатели смогут ощутить эмоции от одного из важнейших событий мировой космонавтики. На страницах номера - фотографии космонавтов в скафандрах, изображение Леонида Брежнева в момент звонка Павлу Беляеву и Алексею Леонову, а также комментарии ученых, репортаж с космодрома и многое другое.

"В 1965 году газета "Известия" несколько дней подряд освещала выход человека в открытый космос, но выпуск от 19 марта стал наиболее полным и информативным, поэтому в редакции приняли решение поделиться с читателями именно им", - отметили в пресс-службе.

Из истории

В 1965 году ТАСС передал сообщение о первом в истории выходе человека в открытый космос: "19 марта в 12 часов 02 минуты по московскому времени космический корабль "Восход-2", пилотируемый экипажем в составе командира корабля полковника Беляева Павла Ивановича и второго пилота подполковника Леонова Алексея Архиповича, благополучно приземлился в районе города Пермь. Посадка произведена командиром корабля полковником Беляевым с использованием системы ручного управления. Товарищи Беляев и Леонов чувствуют себя хорошо. Программа научных исследований выполнена полностью. В процессе полета успешно проведен сложный научно-технический эксперимент по выходу в космическое пространство космонавта в специальном скафандре с автономной системой жизнеобеспечения, открывающий новый этап в освоении космоса человеком. Материалы, полученные в полете космического корабля-спутника "Восход-2", обрабатываются и анализируются".

В сообщении не упоминалось, что именно Леонов совершил первый выход в открытый космос. Лишь немногие специалисты знали, с каким риском был сопряжен этот эксперимент. Только много лет спустя широкой общественности стало известно, что Леонов поначалу не мог вернуться на корабль, потому что из-за перепада давления его скафандр раздулся и не пролезал в люк. Но космонавт не потерял самообладания и, действуя в условиях острого цейтнота, сумел все же стравить через клапан часть воздуха из скафандра и протиснуться в шлюзовую камеру.

Среди снимков легендарного космонавта - работы фотокорреспондентов ТАСС Валентина Черединцева, Владимира Мусаэльяна, Владимира Савостьянова, Бориса Смирнова, Валентина Соболева, других.

Из биографии

Леонов родился 30 мая 1934 года. Он совершил два космических полета, налетав в общей сложности семь суток 33 минуты. Первый полет состоялся 18-19 марта 1965 года, в котором космонавт был вторым пилотом корабля "Восход-2" (командир - Павел Беляев). В ходе него 18 марта Леонов первым в мире вышел в открытый космос.

В ходе второго полета 15-21 июля 1975 года как командир экипажа участвовал в первой стыковке космических кораблей разных стран - "Союза-19" (СССР) и Apollo (США). Тогда на орбите состоялась встреча и историческое рукопожатие членов двух экипажей - Алексея Леонова, Валерия Кубасова, Вэнса Бранда, Томаса Стаффорда и Дональда Слейтона.

Теги
Умер Алексей Леонов
Реклама на ТАСС
Новгородские власти приобретут около 40 квартир для медицинских работников до конца года
Для получения жилья в собственность терапевты, педиатры и специалисты скорой должны отработать семь лет в учреждениях здравоохранения региона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС