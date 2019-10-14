"Известия" в память о Леонове выпустят копию номера о первом выходе человека в космос

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Газета "Известия" во вторник в память о космонавте Алексее Леонове выпустит копию исторического номера от 19 марта 1965 года, посвященного первому выходу человека в космос. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе мультимедийного информационного центра "Известия".

Первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер 11 октября в Москве на 86-м году жизни. Прощание и похороны космонавта пройдут 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище (Мытищи, Московская область).

"В этот день приложением к газете станет копия архивного выпуска газеты от 19 марта 1965 года, когда газета подробно рассказала о первом выходе человека в открытый космос. Таким образом редакция приняла решение почтить память великого космонавта, дважды Героя Советского Союза, человека, который первым в мире вышел в космическое пространство", - сказал собеседник агентства.

Дверь во Вселенную

"Дверь во Вселенную открыта" - такими словами открывается номер. Читатели смогут ощутить эмоции от одного из важнейших событий мировой космонавтики. На страницах номера - фотографии космонавтов в скафандрах, изображение Леонида Брежнева в момент звонка Павлу Беляеву и Алексею Леонову, а также комментарии ученых, репортаж с космодрома и многое другое.

"В 1965 году газета "Известия" несколько дней подряд освещала выход человека в открытый космос, но выпуск от 19 марта стал наиболее полным и информативным, поэтому в редакции приняли решение поделиться с читателями именно им", - отметили в пресс-службе.

Из истории

В 1965 году ТАСС передал сообщение о первом в истории выходе человека в открытый космос: "19 марта в 12 часов 02 минуты по московскому времени космический корабль "Восход-2", пилотируемый экипажем в составе командира корабля полковника Беляева Павла Ивановича и второго пилота подполковника Леонова Алексея Архиповича, благополучно приземлился в районе города Пермь. Посадка произведена командиром корабля полковником Беляевым с использованием системы ручного управления. Товарищи Беляев и Леонов чувствуют себя хорошо. Программа научных исследований выполнена полностью. В процессе полета успешно проведен сложный научно-технический эксперимент по выходу в космическое пространство космонавта в специальном скафандре с автономной системой жизнеобеспечения, открывающий новый этап в освоении космоса человеком. Материалы, полученные в полете космического корабля-спутника "Восход-2", обрабатываются и анализируются".

В сообщении не упоминалось, что именно Леонов совершил первый выход в открытый космос. Лишь немногие специалисты знали, с каким риском был сопряжен этот эксперимент. Только много лет спустя широкой общественности стало известно, что Леонов поначалу не мог вернуться на корабль, потому что из-за перепада давления его скафандр раздулся и не пролезал в люк. Но космонавт не потерял самообладания и, действуя в условиях острого цейтнота, сумел все же стравить через клапан часть воздуха из скафандра и протиснуться в шлюзовую камеру.

Среди снимков легендарного космонавта - работы фотокорреспондентов ТАСС Валентина Черединцева, Владимира Мусаэльяна, Владимира Савостьянова, Бориса Смирнова, Валентина Соболева, других.

Из биографии

Леонов родился 30 мая 1934 года. Он совершил два космических полета, налетав в общей сложности семь суток 33 минуты. Первый полет состоялся 18-19 марта 1965 года, в котором космонавт был вторым пилотом корабля "Восход-2" (командир - Павел Беляев). В ходе него 18 марта Леонов первым в мире вышел в открытый космос.

В ходе второго полета 15-21 июля 1975 года как командир экипажа участвовал в первой стыковке космических кораблей разных стран - "Союза-19" (СССР) и Apollo (США). Тогда на орбите состоялась встреча и историческое рукопожатие членов двух экипажей - Алексея Леонова, Валерия Кубасова, Вэнса Бранда, Томаса Стаффорда и Дональда Слейтона.