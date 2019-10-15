СМИ: "Слуга народа" рассматривает возможность отсрочки ликвидации русских школ на Украине

КИЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Парламентская фракция пропрезидентской партии "Слуга народа" рассматривает вариант отсрочки внедрения законодательной нормы о ликвидации русских школ на Украине с 2020 года. Об этом во вторник сообщили представители политической силы.

"В соответствии с принятым в 2016 году законом, начиная с сентября 2020 года на Украине должны исчезнуть русскоязычные школы, а среднее образование перейдет на украинский язык. Однако во фракции "Слуги народа" рассматривают вариант продления переходных положений закона об образовании на три года", - сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на заявления сразу нескольких представителей политсилы. По словам собеседников издания, законодательная норма может быть отсрочена до 2023 года, "однако вариант вообще отменить норму, уничтожающую образование на русском языке, пока не рассматривается".

Эта инициатива объясняется защитой интересов жителей Донбасса и Крыма. "Ни у кого не вызывает сомнений, что закрытие всех русских школ никак не может стать эффективным шагом к возврату Донбасса и Крыма. Но и отказаться от этого не так просто", - объяснил позицию партии один из ее представителей.

4 октября министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что "русскоязычные школы на Украине еще есть, однако с сентября 2020 года они переходят на украинский язык обучения". При этом, по ее словам, "школы языков меньшинств, принадлежащих к языкам Европейского Союза, перейдут на украинский язык с сентября 2023 года". 10 октября президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона не смог ответить на вопрос журналиста о сложившейся ситуации. "Я не знаю, что имела ввиду министр. Она со мной не советовалась. Вопрос языка и образования всегда качают общество. Мне интересно выяснить этот вопрос", - сказал тогда Зеленский.

Позднее на это заявление отреагировал МИД РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что власти Украины продолжают взятый ранее курс на тотальную украинизацию страны.

Новая языковая норма

5 сентября 2017 года парламент Украины принял новую редакцию закона "Об образовании" (25 сентября 2017 года он был подписан президентом, 28 сентября 2017 года - вступил в силу). Документ содержит статью, которая предусматривает поэтапное запрещение использования в образовательной системе русского языка и языков других национальных групп Украины. Обучение в средней школе и в высших учебных заведениях должно проходить исключительно на украинском языке.

После принятия закона некоторые страны выразили беспокойство о будущем национальных меньшинств на Украине. Документ направили на экспертизу в Венецианскую комиссию, которая сформулировала выводы. Киеву предложили внести изменения в языковую статью - относительно недискриминации обучения на негосударственных языках, не являющихся официальными в Европейском союзе. В том числе речь шла о преподавании в средней школе на русском языке. Комиссия не настаивает на изменении статьи закона, но рекомендует Украине принять меры по недопущению дискриминации языков национальных меньшинств.

6 октября 2017 года 48 народных депутатов подали в суд представление по поводу конституционности закона "Об образовании". Конституционный суд в 2019 году признал языковую статью закона соответствующей конституции.

Для урегулирования ситуации с Венгрией, которая была в числе выступивших против языковой нормы, Киев предложил продлить срок имплементации до 2023 года. 15 февраля 2018 года в парламент был внесен соответствующий законопроект, но Рада его не рассмотрела, а в августе 2019 года документ был отозван.