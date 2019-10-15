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Северный Кавказ

Волонтеры определили два дома для благоустройства в рамках "Том Сойер феста" в Ставрополе

Этим летом волонтеры восстановили в городе купеческий дом XIX века с лепниной, декоративными колоннами и деревянными карнизами

СТАВРОПОЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Волонтеры всероссийского фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер фест" определили сразу два здания в городе Ставрополе для благоустройства в рамках проекта. Работы начнутся в 2020 году, сообщил во вторник ТАСС региональный координатор фестиваля Иван Самохвалов.

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"Есть два интересных дома в центральной части города. Там будет много работы по дереву, по фасаду мы справимся, для нас это уже не сложно, а вот деревянные окна или двери - нужно искать поддержку для того, чтобы привлекать столяра. Можно [в 2020 году] попробовать сделать один, а потом сразу и второй, но все будет зависеть от сложности работ", - сказал он.

Ставропольский край в 2019 году впервые стал участником всероссийского "Том Сойер феста". В городе Ставрополе волонтеры восстановили купеческий дом XIX века с лепниной, декоративными колоннами и деревянными карнизами. Усилия добровольцев позволили не только улучшить внешний облик здания.

"Изначально жильцы дома все воспринимали в штыки, были против, не понимали, что это за проект. Думали, что мы от муниципалитета, говорили, зачем нам нужен фасад, проведите сначала воду в дом. Волонтеры связались с администрацией города, в итоге в дом провели воду. То есть и вода в доме появилась, и проводку мы поменяли в доме, и фасад благоустроили", - пояснил Самохвалов.

В 2019 году волонтеры начали работу в Ставрополе в конце мая, в следующем году "Том Сойер фест" начнется в городе раньше. "Последние два месяца лета работы продвигались не очень активно, половина людей были в разъездах, но активная работа в сентябре и октябре позволила завершить восстановление фасада. <…> [В 2020 году] нужно начинать пораньше, в начале мая или конце апреля", - пояснил региональный координатор.

"Том Сойер фест" был придуман в Самаре, проводится в России с 2015 года и охватил уже порядка 50 городов. При поддержке спонсоров и экспертов жители города возвращают старинным зданиям исторический облик. Карта отремонтированных и отреставрированных объектов в рамках фестиваля насчитывает уже несколько десятков точек. Организаторы отмечают, что проект помогает не только менять внешний вид зданий, но и привлекать внимание властей к сохранению городской среды.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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