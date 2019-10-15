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Кузнецова считает невозможной отмену моратория на смертную казнь

По словам детского омбудсмена, "ни смертная казнь, ни пожизненное, ни браслеты, ни реестры, ничего не искупит всего ужаса преступлений в отношении ребенка"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что в настоящее время невозможна отмена в России моратория на смертную казнь.

"Конечно, отмена моратория на смертную казнь невозможна на данном этапе... ни смертная казнь, ни пожизненное, ни браслеты, ни реестры, ничего не искупит всего ужаса преступлений в отношении ребенка", - сказала она журналистам во вторник в штаб-квартире Общероссийского народного фронта по итогам круглого стола, посвященного профилактике преступлений против детей.

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Круглый стол прошел в ОНФ после убийства в Саратове девятилетней девочки, чье тело было найдено в ночь на 11 октября. После трагедии в обществе возникла дискуссия о возможности возвращения смертной казни за ряд преступлений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что эта тема в Кремле не обсуждается. Против введения смертной казни выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В свою очередь глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас пояснил, что для возвращения смертной казни в РФ нет "правовых оснований", о невозможности отмены моратория неоднократно высказывался Конституционный суд РФ.

Вступив в феврале 1996 года в Совет Европы, Россия обязалась прекратить исполнение смертных приговоров и принять закон об отмене высшей меры наказания. Первые шаги по выполнению этих обязательств были сделаны в том же году: в мае президент РФ Борис Ельцин подписал указ о поэтапном сокращении применения смертной казни, а в августе был введен мораторий на исполнение смертных приговоров. Последний преступник был казнен в России 2 сентября 1996 года.

Теги
РоссияКузнецова, Анна Юрьевна
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