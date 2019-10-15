Кузнецова считает невозможной отмену моратория на смертную казнь

"Конечно, отмена моратория на смертную казнь невозможна на данном этапе... ни смертная казнь, ни пожизненное, ни браслеты, ни реестры, ничего не искупит всего ужаса преступлений в отношении ребенка", - сказала она журналистам во вторник в штаб-квартире Общероссийского народного фронта по итогам круглого стола, посвященного профилактике преступлений против детей.

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что в настоящее время невозможна отмена в России моратория на смертную казнь.

Круглый стол прошел в ОНФ после убийства в Саратове девятилетней девочки, чье тело было найдено в ночь на 11 октября. После трагедии в обществе возникла дискуссия о возможности возвращения смертной казни за ряд преступлений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что эта тема в Кремле не обсуждается. Против введения смертной казни выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В свою очередь глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас пояснил, что для возвращения смертной казни в РФ нет "правовых оснований", о невозможности отмены моратория неоднократно высказывался Конституционный суд РФ.

Вступив в феврале 1996 года в Совет Европы, Россия обязалась прекратить исполнение смертных приговоров и принять закон об отмене высшей меры наказания. Первые шаги по выполнению этих обязательств были сделаны в том же году: в мае президент РФ Борис Ельцин подписал указ о поэтапном сокращении применения смертной казни, а в августе был введен мораторий на исполнение смертных приговоров. Последний преступник был казнен в России 2 сентября 1996 года.