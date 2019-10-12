Отряд "Лиза Алерт" выпустил памятку для родителей после убийства девочки в Саратове

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Поисковый отряд "Лиза Алерт" опубликовал памятку для родителей и детей, в которой говорится, как обезопасить ребенка на улице, в общественных местах и при общении с незнакомцами. Правила опубликованы в субботу на официальной странице движения в Facebook .

Памятка опубликована после убийства девятилетней девочки в Саратове. Полиция сообщила о пропаже ребенка 9 октября, а в ночь на 11 октября девочку нашли мертвой. Подозреваемый задержан и уже дал признательные показания.

"Порой в том или ином городе России случается настоящая трагедия - пропавшего ребенка находят погибшим. И мы сейчас говорим не о несчастных случаях, не о роковом стечении обстоятельств. Мы говорим о преступлении. Расчетливом, хладнокровном убийстве ребенка. Конечно, предусмотреть все, чтобы избежать трагедии, невозможно, но, соблюдая несложные правила безопасности, можно сократить риск до минимума. Мы очень хотим, чтобы эти трагедии больше не повторялись, поэтому снова обращаем ваше внимание на основные правила", - говорится в памятке.

Не отпускать одного

Психолог отряда "Лиза Алерт" рекомендует отпускать детей одних на улицу с 10 лет, если они живут в крупном городе с развитой инфраструктурой, и считает допустимым снизить этот возраст до 8-9 лет, если речь о деревне, даче, где все знают друг друга и хорошо ориентируются на местности.

"Помните, что каждый ребенок индивидуален. Возможно, что ваш ребенок и в 11 лет будет просить вас сходить с ним на площадку. И это нормально - ребенок не готов к самостоятельности морально. Помогите ему, подготавливайте поэтапно", - советуют в "Лиза Алерт".

Например, для начала можно ненадолго оставить ребенка на площадке с другими детьми и их родителями, наблюдая со стороны, как он себя поведет. Потом можно дать ему самостоятельно спуститься первым к подъезду и подождать там. Дальше - самостоятельный поход в магазин (при этом родителям рекомендуется идти за ребенком, убеждаясь в том, что он следует правилам и знает дорогу).

Правила самостоятельности

По мнению спасателей, ребенок, который ходит самостоятельно в школу или гуляет один на площадке должен знать адрес и телефон родителей, уметь и не бояться позвать на помощь, уметь сказать "нет" незнакомому человеку. Его нужно научить ориентироваться на местности, хорошо знать свой маршрут, ориентироваться во времени. Ребенок должен понимать, какие места являются источниками опасности, и осознанно избегать их.

"Часто трагедии случаются из-за того, что авторитет взрослых для детей непоколебим, и они просто не могут позвать на помощь. Да, большинство детей не умеет кричать. Они впадают в ступор и безропотно выполняют все, что им скажет агрессивный взрослый <...> Тренируйтесь вместе с ним, научите его громко кричать: "Я вас не знаю!", - говорится в памятке.

Маршруты безопасности

Движение "Лиза Алерт" рекомендует построить маршруты ребенка так, "чтобы на пути не было потенциально опасных мест: гаражей, строек, люков, нерегулируемых пешеходных переходов, неосвещенных улиц, улиц с невысокой проходимостью".