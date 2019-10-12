Отряд "Лиза Алерт" выпустил памятку для родителей после убийства девочки в Саратове

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Поисковый отряд "Лиза Алерт" опубликовал памятку для родителей и детей, в которой говорится, как обезопасить ребенка на улице, в общественных местах и при общении с незнакомцами. Правила опубликованы в субботу на официальной странице движения в Facebook.
Памятка опубликована после убийства девятилетней девочки в Саратове. Полиция сообщила о пропаже ребенка 9 октября, а в ночь на 11 октября девочку нашли мертвой. Подозреваемый задержан и уже дал признательные показания.
"Порой в том или ином городе России случается настоящая трагедия - пропавшего ребенка находят погибшим. И мы сейчас говорим не о несчастных случаях, не о роковом стечении обстоятельств. Мы говорим о преступлении. Расчетливом, хладнокровном убийстве ребенка. Конечно, предусмотреть все, чтобы избежать трагедии, невозможно, но, соблюдая несложные правила безопасности, можно сократить риск до минимума. Мы очень хотим, чтобы эти трагедии больше не повторялись, поэтому снова обращаем ваше внимание на основные правила", - говорится в памятке.
Не отпускать одного
Психолог отряда "Лиза Алерт" рекомендует отпускать детей одних на улицу с 10 лет, если они живут в крупном городе с развитой инфраструктурой, и считает допустимым снизить этот возраст до 8-9 лет, если речь о деревне, даче, где все знают друг друга и хорошо ориентируются на местности.
"Помните, что каждый ребенок индивидуален. Возможно, что ваш ребенок и в 11 лет будет просить вас сходить с ним на площадку. И это нормально - ребенок не готов к самостоятельности морально. Помогите ему, подготавливайте поэтапно", - советуют в "Лиза Алерт".
Например, для начала можно ненадолго оставить ребенка на площадке с другими детьми и их родителями, наблюдая со стороны, как он себя поведет. Потом можно дать ему самостоятельно спуститься первым к подъезду и подождать там. Дальше - самостоятельный поход в магазин (при этом родителям рекомендуется идти за ребенком, убеждаясь в том, что он следует правилам и знает дорогу).
Правила самостоятельности
По мнению спасателей, ребенок, который ходит самостоятельно в школу или гуляет один на площадке должен знать адрес и телефон родителей, уметь и не бояться позвать на помощь, уметь сказать "нет" незнакомому человеку. Его нужно научить ориентироваться на местности, хорошо знать свой маршрут, ориентироваться во времени. Ребенок должен понимать, какие места являются источниками опасности, и осознанно избегать их.
"Часто трагедии случаются из-за того, что авторитет взрослых для детей непоколебим, и они просто не могут позвать на помощь. Да, большинство детей не умеет кричать. Они впадают в ступор и безропотно выполняют все, что им скажет агрессивный взрослый <...> Тренируйтесь вместе с ним, научите его громко кричать: "Я вас не знаю!", - говорится в памятке.
Маршруты безопасности
Движение "Лиза Алерт" рекомендует построить маршруты ребенка так, "чтобы на пути не было потенциально опасных мест: гаражей, строек, люков, нерегулируемых пешеходных переходов, неосвещенных улиц, улиц с невысокой проходимостью".
"Пройдите с ребенком этим маршрутом столько раз, сколько потребуется для того, чтобы он четко запомнил, что ходить нужно только так. Засеките время, которое уходит у ребенка на прохождение этого маршрута. Так вы будете понимать, когда что-то вышло за рамки обычного, и сможете вовремя принять меры. Помните - если вы сами будете менять маршрут на тот, который покороче, когда спешите, то и ваш ребенок обязательно сделает тоже самое", - указано в памятке.
Информировать родителей
В поисковом отряде отмечают, что важно понимать, где находится ребенок в тот или иной момент.
"Научите его сообщать вам о своих перемещениях. Так вы сможете быть спокойны, не только зная, что ваш ребенок уже пришел домой из школы или без проблем добрался в гости к другу, но и поймете, что что-то пошло не так, если ребенок отзвонился, что идет домой, но в предположительное время домой не вернулся. Также можно установить на телефон ребенка программу, отслеживающую местоположение телефона (есть у всех операторов "большой тройки"), или приобрести ребенку GPS-часы", - говорится в правилах.
По мнению авторов памятки, ребенку проще понять, почему его просят звонить, когда он выходит из школы, если папа будет звонить маме и сообщать, что он выехал домой с работы.
Привлекать к поискам всех
Специалисты по поиску пропавших предупреждают, что если ребенок не вернулся домой вовремя, - это повод начать беспокоиться. "Обзвоните всех, у кого он может задержаться, к кому может зайти по пути. Проверьте все возможные места нахождения. Если найти ребенка не получилось самостоятельно, то сразу же сообщите о случившемся в полицию", - говорится в памятке.
Авторы памятки советуют привлекать к поискам родных и близких. "Именно эти люди - самые замотивированные поисковики. Переживаете, что о вас плохо подумают? Но стоит ли хоть чье-то мнение жизни вашего ребенка? Конечно, нет", - говорят волонтеры.
"Лиза Алерт" существует с 2010 года и проводит широкомасштабные поисковые операции с привлечением добровольцев, СМИ, специалистов и членов интернет-сообществ.