Следствие взяло у адвоката ФБК подписку о неразглашении

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Сотрудники СК РФ, которые проводят обыски в Фонде борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального, взяли у адвоката ФБК подписку о неразглашении материалов дела. Об этом ТАСС сообщила защитник ФБК Вероника Полякова.

"Обыск до сих пор не закончен, он идет уже несколько часов. Пока никого не задержали. Что касается изъятого в ходе обыска, то с меня взяли подписку о неразглашении материалов дела, ничего пояснить на этот счет я не могу", - сказала она.

Как сообщила ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, во вторник в рамках предварительного следствия в 30 субъектах проводятся обыски в штабах самой организации, а также по месту жительства ряда сотрудников региональных подразделений ФБК. Изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования. Ряд сотрудников ФБК вызван к следователям для допроса.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что во вторник следователи пришли с обысками в региональные штабы в Архангельске и Белгороде. Также обыски проходят у активистов ФБК в Уфе, Самаре, Саратове, Екатеринбурге, Ярославле, Челябинске, Новокузнецке и Краснодаре. Как сообщила Петренко, по ходатайству следствия суд арестовал открытые ФБК в кредитных организациях счета.

"Установлено, что на указанные счета поступали денежные средства из иностранных источников. В частности, этот факт стал основанием для внесения фонда в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента", - сообщила представитель СК.

9 октября Минюст внес ФБК в реестр НКО-иноагентов. По данным Минюста, фонд занимается политической деятельностью и получает иностранное финансирование - 140 тыс. в рублевом эквиваленте только в 2019 году, также были два транша из Испании и один из США.

СК расследует уголовное дело о легализации денежных средств, которые были направлены на финансирование некоммерческой организации Фонд борьбы с коррупцией, возбужденное по ч. 4 ст. 174 УК РФ. По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к работе фонда, получили крупную сумму денег в рублях и валюте, причем эти средства были приобретены заведомо преступным путем. Как полагают в СК, соучастники преступления легализовали эти деньги, они были направлены на финансирование ФБК. В рамках расследования этого дела суды наложили арест на счета некоммерческих организаций ФБК и "Защиты прав граждан", а также на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц.