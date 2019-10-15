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СК предъявил обвинение участнику акции 27 июля Емельянову в нападении на росгвардейца

Адвокат от правозащитной организации "Агора" Григорий Червонный сообщил, что 16 октября в Басманном суде рассмотрят ходатайство следователя о мере пресечения

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение участнику несанкционированной акции в Москве 27 июля Владимиру Емельянову в нападении на бойца ОМОН. Об этом во вторник сообщил ТАСС его защитник, адвокат от правозащитной организации "Агора" Григорий Червонный.

"Ему сейчас предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, неопасного для его жизни и здоровья). По версии следствия, он схватил сержанта ОМОН двумя руками сзади за униформу и потянул на себя, лишив тем самым потерпевшего свободы передвижения и причинив физическую боль. Завтра в 10:00 в Басманном суде будет рассматриваться ходатайство следователя о мере пресечения", - сказал он.

Накануне следователи СК допросили Емельянова в качестве подозреваемого. Мужчина свою вину не признал, заявив, что никаких незаконных действий не совершал.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко 14 октября сообщила о задержании четверых участников несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля, еще двое фигурантов скрылись. По ее словам, в качестве подозреваемых задержаны Андрей Баршай, Владимир Емельянов, Егор Лесных и Максим Мартинцов. По местам их жительства проведены обыски, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение, после чего следствие будет добиваться их ареста.

По версии следствия, 27 июля на улице Рождественка Лесных и Мартинцов напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар. Кроме того, Лесных ударил другого правоохранителя ногой. Баршай толкнул росгвардейца в спину, Емельянов, по данным СК, силой удерживал сотрудника Росгвардии, препятствуя выполнению служебных обязанностей. Как отметила Петренко, противоправные действия указанных лиц подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий.

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