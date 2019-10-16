Рогозин посетил могилу Леонова сразу после возвращения из командировки на Ближний Восток

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин утром в среду посетил Федеральное военное мемориальное кладбище, чтобы возложить цветы и почтить память космонавта Алексея Леонова.

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Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

"Дмитрий Олегович Рогозин сегодня утром посетил мемориальное кладбище и возложил цветы на могилу Леонова", - сказали в пресс-службе госкорпорации.

Как уточнили в пресс-службе, Рогозин прибыл на кладбище, чтобы почтить память космонавта "сразу после возвращения в Москву из командировки с Ближнего Востока, где он находился в составе делегации президента".