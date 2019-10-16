Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Умер Алексей Леонов

Рогозин посетил могилу Леонова сразу после возвращения из командировки на Ближний Восток

Глава Роскосмоса возложил цветы на могилу космонавта

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин утром в среду посетил Федеральное военное мемориальное кладбище, чтобы возложить цветы и почтить память космонавта Алексея Леонова.

На эту тему
"Посол космонавтики в мире". Каким запомнился Алексей Леонов

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

"Дмитрий Олегович Рогозин сегодня утром посетил мемориальное кладбище и возложил цветы на могилу Леонова", - сказали в пресс-службе госкорпорации.

Как уточнили в пресс-службе, Рогозин прибыл на кладбище, чтобы почтить память космонавта "сразу после возвращения в Москву из командировки с Ближнего Востока, где он находился в составе делегации президента".

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияЛеонов, Алексей АрхиповичУмер Алексей Леонов
Реклама на ТАСС
Северный Кавказ
Иностранцев пригласят на форум политологов "Дигория" в Северной Осетии
По словам главы Росмолодежи Александра Бугаева, планируется также расширить формат форума и количество участников
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС