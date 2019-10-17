Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

WP: постпреда США при ЕС заподозрили в чрезмерных тратах на ремонт своей резиденции

Источники издания считают, что работы, которые обошлись почти в $1 млн, были обусловлены "расточительным вкусом" Гордона Сондланда

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Ремонт расположенной на окраине Брюсселя резиденции постпреда США при ЕС Гордона Сондланда, который оказался одной из ключевых фигур в проводимом Палатой представителей расследовании в рамках процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа, обошелся американским налогоплательщикам почти в $1 млн. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post.

На эту тему
Что такое импичмент? Грозит ли он Трампу? Объясняем, каковы шансы на отставку президента

По ее данным, только на реновацию кухни ушло более $400 тыс., еще $33 тыс. было потрачено на итальянскую мебель ручной работы. Как отмечает со ссылкой на источники издание, ремонтные работы были обусловлены, вероятнее всего, не насущными потребностями, а "расточительным вкусом" дипломата. Несколько коллег Сондланда заявили, что по прибытии в Брюссель он был разочарован своим новым жилищем и даже пытался убедить Вашингтон в необходимости его переезда в новую резиденцию, однако эти старания не увенчались успехом.

"Он часто пытался использовать на ремонт собственные средства, но это не было разрешено", - заявил изданию один из бывших американских чиновников.

Позиция Госдепа

При этом в Госдепе заявили, что средства были потрачены в рамках очередной, проводимой раз в 17 лет "проверки и обновления мебели и внутреннего убранства представительских резиденций". Однако, как отмечает The Washington Post, архивные записи о госзакупках свидетельствуют, что до прибытия в Брюссель Сондланда наибольшие расходы были связаны с содержанием находящегося на территории резиденции бассейна и не превышали $20 тыс. в год, а также с покупкой холодильного оборудования в 2015 году, которое обошлось в $122 тыс.

Как рассказали изданию источники, бывавшие в резиденции американского постпреда, она "не является верхом роскоши по брюссельским стандартам", однако соответствует своей основной задаче, которая заключается в размещении посла, проведении рабочих встреч и других мероприятий. Мнения о состоянии резиденции при этом разошлись, один из источников заявил The Washington Post, что она была "почти непригодна для представительских целей", другие же с ним не согласились, сказав, что "дом был в превосходном состоянии".

Теги
США
Реклама на ТАСС
В Хабаровском крае подтопленными остаются 23 населенных пункта
Уровень Амура у Комсомольска составил в четверг 406 см, у Хабаровска - 165 см
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС