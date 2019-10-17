Россия приветствует присуждение Нобелевской премии мира премьеру Эфиопии

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Россия поддерживает решение о присуждении Нобелевской премии мира 2019 года премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду за инициативу по эфиопо-эритрейскому урегулированию. Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

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"Мы считаем решение нобелевского комитета о присуждении 11 октября нобелевской премии [мира] премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду достойной оценкой его роли в эфиопо-эритрейском урегулировании и в нормализации общей ситуации в регионе Африканского Рога", - сказала дипломат.

Захарова добавила, что Россия всегда содействовала африканским странам и продолжит оказание им необходимой поддержки "с целью стабилизации обстановки в регионе и обеспечения устойчивого развития мира и конструктивного взаимодействия на Африканском континенте в целом".

Председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен объявила на прошлой неделе, что премия мира присуждена Абию Ахмеду "за инициативу по разрешению приграничного конфликта с Эритреей".