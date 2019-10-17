День скорби и свечи памяти. Крым вспоминает жертв трагедии в Керченском колледже

КЕРЧЬ /Республика Крым/, 17 октября. /Корр. ТАСС Владимир Бондаренко/. Крым в четверг скорбит по жертвам трагедии в Керченском политехническом колледже, где ровно год назад четверокурсник устроил стрельбу и взрыв. Студенты, преподаватели и родственники погибших собрались утром на траурную линейку перед входом в учебное заведение, а горожане весь день несут цветы к импровизированному мемориалу на центральной площади города, передает корреспондент ТАСС. Жертвами трагедии, произошедшей 17 октября 2018 года, стали 20 человек, нападавший 18-летний студент покончил с собой. Около 50 пострадавших были госпитализированы.

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В Керчи объявлен день траура, отменены все увеселительные мероприятия, развлекательные передачи на радио и телевидении, а на зданиях органов государственной и муниципальной власти приспустили флаги. На центральных площадях городов и поселков по всему Крыму организованы места, где можно почтить память погибших, сообщили ТАСС в министерстве внутренней политики, информации и связи республики. "Я - взрослый человек, но, наверное, только год назад поняла, что такое жизнь. Это не просто слово, не просто материя, это реально то, чем надо дорожить", - сказала на площадке перед колледжем и.о. министра образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова. Памятный знак За полчаса до начала траурной линейки двое рабочих смонтировали около мемориального камня, установленного несколько месяцев назад, табличку - это памятный знак. Две надписи: "...в нашей памяти светлый ваш образ" и "студентам и сотрудникам Керченского политехнического колледжа, погибшим при трагических событиях 17 октября 2018 года".

Описание Цветы и памятный знак у Керченского политехнического колледжа © Сергей Мальгавко/ТАСС

Первая фраза, рассказала педагог-организатор политеха Елена Плюшкина, пришла сама собой в тот момент, когда впервые заговорили об установке памятного знака. Преподаватели затем совместно редактировали вторую, которая должна была стать напоминанием о жертвах трагедии. "Хотелось очень тихо, спокойно, словно беседуя с ними, сказать какие-то очень важные слова", - пояснила педагог. Плюшкина рассказала, что в момент взрыва находилась на втором этаже в кабинете прямо над входом в здание, где был эпицентр. "В памяти - звон металла, стекла. Помню, что я в коридор вышла вместе с нашим руководителем по охране труда, который тоже пытался понять, что происходит. Увидели дым, который идет на второй этаж", - вспоминает педагог. Она уточнила, что в этот момент раздался сигнал к эвакуации. "Во дворе уже лежали дети <...> Пытались привести в чувство детей, не осознавая того, что они получили огромные внутренние разрывы", - рассказала Плюшкина. Заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев сказал ТАСС, что общение с семьями погибших было самым трудным в этой ситуации - многие не верили властям и продолжали искать своих детей в больницах Темрюка, Феодосии, Ленинского района Крыма. "Они надеялись, что ребенка не было в это время на учебе", - вспоминает он. Накануне годовщины трагедии, рассказал Мельгазиев, с родителями погибших говорили об установке нового мемориала в Керчи. Рабочая группа, в которую войдут родственники жертв трагедии, представители Минобразования Крыма, политехнического колледжа и администрации, в том числе архитекторы, выберет место и проект. Установка памятника может занять год. Год - критическая дата Многим студентам, пережившим трагедию, разрешили не приходить в четверг на траурную линейку в колледж, сообщила председатель Керченского отделения российского Красного креста Наталья Яцюк, которая с первых дней работает с пострадавшими. Накануне, по ее словам, коллеги оказывали помощь обратившимся до полуночи. "Страх у них какой-то появился, повторился, такое большое скопление народа - вдруг последователи. Мысли разные были", - пояснила Яцюк.

Волонтер Красного креста, приехавшая в Керчь из Донбасса, Любовь Власенко отметила, что помощь психологов была особенно важна в первые часы после трагедии. Когда искалеченный ребенок просыпался в больнице, нужен был человек, который скажет ему: "Ты жив". "Был период, когда некоторые замыкались в себе, потом начинались истерики. Мы все это прошли, сейчас, слава Богу, просто печаль осталась, светлая память, которая, конечно, навсегда", - добавила Яцюк. Годовщина трагедии - тоже переломный момент, специалист пояснила: "год - это такая критическая дата, когда человек начинает осознавать все это по-другому, он может уже спокойно, конечно, со слезами, говорить о том, что произошло". Цветы к мемориалам Очередь с цветами к памятному знаку возле Керченского политехнического - длиной около сотни метров. Из Санкт-Петербурга в Крым прилетели и родственники погибшей преподавательницы Ларисы Кудрявцевой, которая спасла студентов своей группы. "Успела спрятать пять учеников, но не успела закрыть дверь: от выстрела погибла", - рассказал супруг сестры педагога Сергей Аничев после возложения цветов.