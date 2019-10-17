День скорби и свечи памяти. Крым вспоминает жертв трагедии в Керченском колледже

КЕРЧЬ /Республика Крым/, 17 октября. /Корр. ТАСС Владимир Бондаренко/. Крым в четверг скорбит по жертвам трагедии в Керченском политехническом колледже, где ровно год назад четверокурсник устроил стрельбу и взрыв. Студенты, преподаватели и родственники погибших собрались утром на траурную линейку перед входом в учебное заведение, а горожане весь день несут цветы к импровизированному мемориалу на центральной площади города, передает корреспондент ТАСС.
Жертвами трагедии, произошедшей 17 октября 2018 года, стали 20 человек, нападавший 18-летний студент покончил с собой. Около 50 пострадавших были госпитализированы.
В Керчи объявлен день траура, отменены все увеселительные мероприятия, развлекательные передачи на радио и телевидении, а на зданиях органов государственной и муниципальной власти приспустили флаги. На центральных площадях городов и поселков по всему Крыму организованы места, где можно почтить память погибших, сообщили ТАСС в министерстве внутренней политики, информации и связи республики.
"Я - взрослый человек, но, наверное, только год назад поняла, что такое жизнь. Это не просто слово, не просто материя, это реально то, чем надо дорожить", - сказала на площадке перед колледжем и.о. министра образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова.
Памятный знак
За полчаса до начала траурной линейки двое рабочих смонтировали около мемориального камня, установленного несколько месяцев назад, табличку - это памятный знак. Две надписи: "...в нашей памяти светлый ваш образ" и "студентам и сотрудникам Керченского политехнического колледжа, погибшим при трагических событиях 17 октября 2018 года".
Первая фраза, рассказала педагог-организатор политеха Елена Плюшкина, пришла сама собой в тот момент, когда впервые заговорили об установке памятного знака. Преподаватели затем совместно редактировали вторую, которая должна была стать напоминанием о жертвах трагедии. "Хотелось очень тихо, спокойно, словно беседуя с ними, сказать какие-то очень важные слова", - пояснила педагог.
Плюшкина рассказала, что в момент взрыва находилась на втором этаже в кабинете прямо над входом в здание, где был эпицентр. "В памяти - звон металла, стекла. Помню, что я в коридор вышла вместе с нашим руководителем по охране труда, который тоже пытался понять, что происходит. Увидели дым, который идет на второй этаж", - вспоминает педагог.
Она уточнила, что в этот момент раздался сигнал к эвакуации. "Во дворе уже лежали дети <...> Пытались привести в чувство детей, не осознавая того, что они получили огромные внутренние разрывы", - рассказала Плюшкина.
Заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев сказал ТАСС, что общение с семьями погибших было самым трудным в этой ситуации - многие не верили властям и продолжали искать своих детей в больницах Темрюка, Феодосии, Ленинского района Крыма. "Они надеялись, что ребенка не было в это время на учебе", - вспоминает он.
Накануне годовщины трагедии, рассказал Мельгазиев, с родителями погибших говорили об установке нового мемориала в Керчи. Рабочая группа, в которую войдут родственники жертв трагедии, представители Минобразования Крыма, политехнического колледжа и администрации, в том числе архитекторы, выберет место и проект. Установка памятника может занять год.
Год - критическая дата
Многим студентам, пережившим трагедию, разрешили не приходить в четверг на траурную линейку в колледж, сообщила председатель Керченского отделения российского Красного креста Наталья Яцюк, которая с первых дней работает с пострадавшими. Накануне, по ее словам, коллеги оказывали помощь обратившимся до полуночи. "Страх у них какой-то появился, повторился, такое большое скопление народа - вдруг последователи. Мысли разные были", - пояснила Яцюк.
Волонтер Красного креста, приехавшая в Керчь из Донбасса, Любовь Власенко отметила, что помощь психологов была особенно важна в первые часы после трагедии. Когда искалеченный ребенок просыпался в больнице, нужен был человек, который скажет ему: "Ты жив". "Был период, когда некоторые замыкались в себе, потом начинались истерики. Мы все это прошли, сейчас, слава Богу, просто печаль осталась, светлая память, которая, конечно, навсегда", - добавила Яцюк.
Годовщина трагедии - тоже переломный момент, специалист пояснила: "год - это такая критическая дата, когда человек начинает осознавать все это по-другому, он может уже спокойно, конечно, со слезами, говорить о том, что произошло".
Цветы к мемориалам
Очередь с цветами к памятному знаку возле Керченского политехнического - длиной около сотни метров. Из Санкт-Петербурга в Крым прилетели и родственники погибшей преподавательницы Ларисы Кудрявцевой, которая спасла студентов своей группы. "Успела спрятать пять учеников, но не успела закрыть дверь: от выстрела погибла", - рассказал супруг сестры педагога Сергей Аничев после возложения цветов.
Жительница города Евгения Мамонтова, которая пришла возложить цветы уже на площади Ленина в центре Керчи, отметила, что в тихом, спокойном городе никогда не было такой трагедии. "Жалко очень те жизни, которые оборвались так рано. Все мы скорбим", - сказала она. В центре города соорудили импровизированный мемориал в виде покрытого черной скатертью стола со свечами. А на большом мониторе дата - 17 октября 2018 года и та же надпись: "...в нашей памяти светлый ваш образ".
Все предприятия Керчи утром в четверг приостановили работу, чтобы почтить память погибших минутой молчания, рассказал Мельгазиев, добавив, что многие местные бизнесмены после трагедии помогают восстанавливать колледж. В пресс-службе судостроительного завода "Залив" ТАСС сообщили, что металлоконструкции, из которых выполнен новый вход в учебное заведение, были изготовлены на предприятии и смонтированы его сотрудниками.
Последствия трагедии
На восстановление колледжа в этом году выделено 114,4 млн рублей: к марту уже заменили окна, дверные коробки, витражи, провели отделочные работы, идет ремонт кровли, готовится документация второго этапа. "Сегодня мы уже имеем экспертизу на капитальные ремонты теплосистемы, водоотведения и помещений внутренних. Контракт двухгодичный, будем работать", - сообщила ТАСС Гончарова.
Она отметила, что 75 млн рублей на техническое оснащение политеха в следующем году уже заложено в бюджете региона, еще 30 млн рублей колледж получит на обеспечение безопасности. Гончарова уточнила, что предусмотрено строительство ограждения корпусов, модернизация в них системы видеонаблюдения и противопожарной сигнализации.
Массового оттока студентов из колледжа после трагедии нет, сказала и.о. министра, добавив, что в сравнении с прошлым годом учащихся стало меньше на 61 человека. "Это обычный текущий процесс. Сегодня мы посмотрели даже по спискам, все, кто был пострадавшим, три или четыре человека были отчислены. Все остальные продолжили обучение", - уточнила Гончарова, добавив, что некоторые пострадавшие перешли на индивидуальный план и очное дистанционное обучение.
По данным Министерства труда и соцзащиты Крыма, на лечении на этой неделе оставались два человека, в республиканском Минздраве говорят об одном, которому оказывается помощь в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения Москвы. И.о. директора колледжа Денис Колесник сообщил ТАСС, что одной из студенток в ближайшее время предстоит операция по протезированию, к которой ее готовят в столичном госпитале. Пострадавшая уже перенесла ряд операций, в этом учебном году она приезжала в Керчь. "Приходила в колледж на собрания, потом дома находилась, задания брала, потом уехала в Москву", - уточнил Колесник.
Некоторые преподаватели, которые после курса лечения вернулись к работе, время от времени просят больничный в связи с последствиями от полученных травм, сообщал ранее и.о. директора колледжа.