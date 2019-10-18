Парад по случаю интронизации императора Японии перенесли на 10 ноября

ТОКИО, 18 октября. /ТАСС/. Парад по случаю вступления на престол нового императора Японии Нарухито, который должен был состояться 22 октября, перенесен на 10 ноября из-за последствий тайфуна "Хагибис". Такое решение принято в пятницу на заседании правительства страны, передает информационное агентство Kyodo .

В Японии в настоящее время проводятся активные поисково-спасательные операции, а также работы по ликвидации последствий удара тайфуна "Хагибис", который стал причиной гибели по меньшей мере 77 человек. Еще 10 жителей страны числятся пропавшими без вести и, скорее всего, пополнят список погибших. Проводить в таких условиях парад признано неуместным.

Тайфун "Хагибис" ударил по основной территории Японии в субботу и прошел по тихоокеанскому побережью главного острова страны Хонсю. Он вызвал многочисленные наводнения, оползни и разрушения, во многих частях страны по-прежнему нет электроэнергии и водопроводной воды.

Император Нарухито вступил на престол 1 мая. Тогда ему были вручены символы его полномочий - главная государственная и личная императорская печати, а также так называемые священные регалии - меч и драгоценная яшма. Третья регалия - металлическое зеркало - хранится в храме, где символически пребывает богиня Солнца Аматэрасу, мифическая прародительница династии японских монархов. Однако главные церемонии по этому поводу планировалось провести 22 октября, а также в ноябре.