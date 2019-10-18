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Крупнейший производитель электронных сигарет в США приостановил продажу "фруктовых" вейпов

При этом в JUUL Labs заявили, что продолжат реализацию электронных сигарет с ментоловыми и табачными ароматическими добавками, которые пользуются наибольшим спросом у потребителей

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Крупнейший американский производитель электронных сигарет JUUL Labs приостановил продажу вейпов с фруктовыми и сладкими ароматическими добавками на всей территории США. Об этом говорится в обнародованном в четверг пресс-релизе компании.

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"Мы приостанавливаем продажу электронных сигарет с фруктовыми ароматами, в том числе манго, а также с ароматом крем-брюле", - отмечается в нем. По данным телеканала СBS, на данную категорию товаров приходится около 10% всех продаж JUUL Labs.

"Мы должны вернуть доверие общества, поэтому мы готовы сотрудничать с законодателями и регуляторами", - подчеркивается в пресс-релизе. При этом компания заявила, что продолжит реализацию электронных сигарет с ментоловыми и табачными ароматическими добавками, которые пользуются наибольшим спросом у потребителей.

В последние месяцы в США обострилась дискуссия по вопросу о том, влияют ли вейпы негативно на здоровье. В августе департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс зарегистрировал, предположительно, первый в стране случай смерти от курения электронных сигарет, последовавшей в результате тяжелого респираторного заболевания, а сейчас эксперты говорят уже о 33 умерших по тем же причинам. В общей сложности было выявлено порядка 1,5 тыс. случаев подобных заболеваний в 49 штатах.

В январе руководитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готлиб пригрозил производителям электронных сигарет и вейпов полным запретом на продажу их продукции, если по итогам 2019 года выяснится, что возросло число курящих подростков. Он привел собранные ведомством статистические данные, согласно которым число курящих несовершеннолетних в США за последние годы удвоилось из-за доступности электронных сигарет. Свыше 1,5 млн юношей и девушек стали зависимы от никотина с 2017 по 2018 год.

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