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Задержание руководства ОМВД "Дорогомилово"

Ходатайство следствия об аресте двух полицейских из ОМВД "Дорогомилово" поступило в суд

Они подозреваются в получении незаконного денежного вознаграждения в размере 3,5 млн рублей

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Ходатайство следствия о заключении под стражу двух высокопоставленных сотрудников ОМВД "Дорогомилово", задержанных по делу о мошенничестве, поступило в Пресненский суд Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заместителю начальника отдела МВД России по району Дорогомилово - начальнику полиции Дмитрию Смирнову, а также его заместителю - начальнику отдела уголовного розыска Сергею Устинову, подозреваемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сказали в суде.

Как сообщили ранее в пресс-центре МВД РФ, двое высокопоставленных полицейских из ОМВД "Дорогомилово" задержаны по подозрению в получении незаконного денежного вознаграждения в размере 3,5 млн рублей. По данным следствия, всего они должны были незаконно получить 12 млн рублей.

ГУ МВД по Москве по данному факту начало проверку. В случае подтверждения вины задержанные сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут установленное законом наказание, а их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Теги
РоссияЗадержание руководства ОМВД "Дорогомилово"
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