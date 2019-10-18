Ходатайство следствия об аресте двух полицейских из ОМВД "Дорогомилово" поступило в суд

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Ходатайство следствия о заключении под стражу двух высокопоставленных сотрудников ОМВД "Дорогомилово", задержанных по делу о мошенничестве, поступило в Пресненский суд Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заместителю начальника отдела МВД России по району Дорогомилово - начальнику полиции Дмитрию Смирнову, а также его заместителю - начальнику отдела уголовного розыска Сергею Устинову, подозреваемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сказали в суде.

Как сообщили ранее в пресс-центре МВД РФ, двое высокопоставленных полицейских из ОМВД "Дорогомилово" задержаны по подозрению в получении незаконного денежного вознаграждения в размере 3,5 млн рублей. По данным следствия, всего они должны были незаконно получить 12 млн рублей.

ГУ МВД по Москве по данному факту начало проверку. В случае подтверждения вины задержанные сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут установленное законом наказание, а их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.