На телефон горячей линии МЧС поступило 76 звонков после ЧП на дамбе в Красноярском крае

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Специалисты горячей линии МЧС приняли 76 звонков в связи с прорывом дамбы в Красноярском крае. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.

"По состоянию на 14:00 местного времени поступило 76 звонков на телефон горячей линии МЧС России. На место также выдвинулась оперативная группа центрального аппарата МЧС России", - сказали в ведомстве.

По последним данным МЧС, в результате происшествия 13 человек погибли, 12 человек доставлены в больницы и 15 числятся пропавшими без вести. Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил увеличить группировку по ликвидации последствий прорыва дамбы и расширить зону поиска пропавших без вести.