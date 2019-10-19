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Рейсы, задержавшиеся из-за тумана в аэропорту Симферополя, отправлены

Время задержки вылетов составило от одного до нескольких часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Самолеты, задержавшиеся в субботу на прилет и вылет в аэропорту Симферополя из-за тумана, отправлены в пункты назначения, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

В ночь на субботу сообщалось, что из-за тумана в аэропорту Симферополя задержаны четыре рейса на прилет и вылет, к утру были задержаны уже семь самолетов.

"Все рейсы, отправление которых ранее задерживалось по погодным условиям, вылетели из международного аэропорта Симферополя в пункты назначения", - говорится в сообщении.

Утром в пятницу из-за тумана также были задержаны восемь рейсов. Время задержки составило от одного до нескольких часов.

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