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Прорыв дамбы в Красноярском крае

Глава Роструда на месте изучит условия работы старателей в районе ЧП в Красноярском крае

В настоящее время ведомство взаимодействует с органами прокуратуры, Следственного комитета, Фондом социального страхования, правительством Красноярского края и министерством здравоохранения региона

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Глава Роструда Михаил Иванков вылетел в Красноярский края для того, чтобы изучить условия труда старателей, работавших в районе прорвавшейся на реке Сейба дамбы. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ведомства.

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"Руководитель Роструда Михаил Иванков вылетает в Красноярский край, где на золотодобывающей артели произошел прорыв дамбы, в результате которого погибли и пострадали работники. Представитель территориального органа Роструда уже находится на месте происшествия и принимает все необходимые меры, формируется комиссия по расследованию группового несчастного случая на производстве", - сообщили в Роструде.

В ведомстве отметили, что в настоящее время Роструд взаимодействует с органами прокуратуры, Следственного комитета, Фондом социального страхования, правительством Красноярского края и министерством здравоохранения региона для выяснения причин и обстоятельств случившегося.

"В частности, ведется работа по установлению трудовых отношений погибших и пострадавших работников", - пояснили в Роструде.

Теги
РоссияКрасноярский крайИванков, Михаил ЮрьевичПрорыв дамбы в Красноярском крае
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