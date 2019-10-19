Глава Роструда на месте изучит условия работы старателей в районе ЧП в Красноярском крае

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Глава Роструда Михаил Иванков вылетел в Красноярский края для того, чтобы изучить условия труда старателей, работавших в районе прорвавшейся на реке Сейба дамбы. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ведомства.

"Руководитель Роструда Михаил Иванков вылетает в Красноярский край, где на золотодобывающей артели произошел прорыв дамбы, в результате которого погибли и пострадали работники. Представитель территориального органа Роструда уже находится на месте происшествия и принимает все необходимые меры, формируется комиссия по расследованию группового несчастного случая на производстве", - сообщили в Роструде.

В ведомстве отметили, что в настоящее время Роструд взаимодействует с органами прокуратуры, Следственного комитета, Фондом социального страхования, правительством Красноярского края и министерством здравоохранения региона для выяснения причин и обстоятельств случившегося.

"В частности, ведется работа по установлению трудовых отношений погибших и пострадавших работников", - пояснили в Роструде.